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彭博開發BloombergGPT 提供專於金融AI資訊服務

中央社紐約4日綜合外電報導

美國財經資訊公司彭博（Bloomberg）近日宣布研發自有聊天機器人BloombergGPT，盼推出專於金融領域的人工智慧AI）資訊處理應用，以提供客戶和記者更好的功能與服務。

美國新聞業網站尼曼實驗室（Nieman Lab）報導，彭博3月31日發表研究論文詳述BloombergGPT的開發。據彭博介紹，BloombergGPT是「一個新的大規模生成式AI模型。這個大型語言模型（LLM）專門鎖定範圍廣泛的金融資料來訓練生成，目的為了支援多元化的金融產業自然語言處理（NLP）任務集」。

彭博表示，近期以大型語言模型為基礎的人工智慧發展，已在許多領域展示出令人振奮的新應用；但金融領域因其複雜性及具有專門術語，有必要有專屬模型。因此BloombergGPT的推出，代表將聊天機器人這項新科技開發應用到金融產業的第一步。

彭博指出，BloombergGPT將協助其改善現有金融相關自然語言處理的任務，例如文本情感分析、命名實體辨識（NER）、新聞分類、回答問題和其他功能。此外，它也創造新機會來排列可從彭博終端機取得的巨量資料，以提供客戶更好的協助。

至於BloombergGPT的訓練規模，彭博表示它的語料庫有7000億餘個token（字詞碎片）。相較之下，熱門聊天機器人ChatGPT的開發公司OpenAI在2020年推出的模型GPT-3，訓練的語料庫則約有5000億個token。

根據彭博說法，BloombergGPT的語料庫中，有3630億個token取自彭博自有金融資料，也就是來自彭博終端機的資料庫，彭博號稱這是「至今最大的特定領域資料集（dataset）」；其餘3450億個token則是取自其他來源的通用資料集。

彭博還說，訓練資料分為財金類FinPile和一般The Pile兩類。其中FinPile包括彭博檔案庫中的各類英文金融文件，如新聞文章、公告、新聞稿、網頁內容和社群媒體資料，以及彭博記者撰寫的新聞以外所有的新聞來源。

至於The Pile則是龐雜的語料庫，來源從YouTube的畫面擷取、文藝數位化的古騰堡計畫（Project Gutenberg）到AI訓練常見的安隆公司（Enron）電郵快取。

究竟BloombergGPT能夠如何應用？尼曼實驗室的文章表示，按照其訓練原理，它應該具有像ChatGPT的功能，但此外也能處理與彭博需求更相關的任務，例如將自然語言指令翻譯成彭博查詢語言（Bloomberg Query Language）終端機的使用者偏好功能。

BloombergGPT也能為新聞文章提議具有彭博新聞風格的標題。彭博還說，BloombergGPT更能勝任回答與商業有關的提問，無論是有關文本情感分析、分類、資料擷取或任何其他任務。

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