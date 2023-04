復古風？美「智障型」手機銷量增 Z世代年輕人超愛

隨機科技日益精進,如今人手一隻智慧型手機 是再普遍不過的事,不過近日美國Z世代(1990年末~2010年出生者)年輕族群間,卻重新流行起俗稱「智障型手機」(dumb phone)的功能型手機,回到舊手機時代。

《CNBC》報導,舊款的「智障型手機」明明早已過時,2022年卻又在美國Z世代間掀起流行;由諾基亞 (Nokia)高層創辦的芬蘭公司HMD Global指出,功能掀蓋式手機2022年在美國銷量出現增長,每月售出數萬支。

調研機構Counterpoint Research發布數據指出,近80%的功能手機銷量來自中東、非洲和印度,不過情況正在改變,美國年輕人正重新開始使用「傻瓜手機、極簡手機。」專家表示,「過去智障型手機在北美幾乎沒有市場,不過預期未來五年銷量會增長5%。」

專門介紹手機的Youtube網紅、《reddit》「智障手機版」論壇版主布宜諾斯(Jose Briones)表示,「我認為可以在部分Z世代群體中看見一種現象,他們『厭倦被手機螢幕綁架』,覺得心理狀況出問題,正減少上網時間。」

美國功能型手機推廣公司Punkt and Light正迎合這項趨勢,向那些希望減少手機和社群媒體 使用時間的人,銷售更輕薄短小、更有目的性的手機;創辦人侯利耶(Joe Hollier)說道,「我認為這能讓人們更有意識地選擇使用技術提升生活品質。」

