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復古風？美「智障型」手機銷量增 Z世代年輕人超愛

TVBS新聞網／編輯丘力龍報導
美國Z世代年輕族群間，重新流行起俗稱「智障型手機」的功能型手機。(Getty Images)
美國Z世代年輕族群間，重新流行起俗稱「智障型手機」的功能型手機。(Getty Images)

隨機科技日益精進，如今人手一隻智慧型手機是再普遍不過的事，不過近日美國Z世代（1990年末~2010年出生者）年輕族群間，卻重新流行起俗稱「智障型手機」（dumb phone）的功能型手機，回到舊手機時代。

《CNBC》報導，舊款的「智障型手機」明明早已過時，2022年卻又在美國Z世代間掀起流行；由諾基亞（Nokia）高層創辦的芬蘭公司HMD Global指出，功能掀蓋式手機2022年在美國銷量出現增長，每月售出數萬支。

調研機構Counterpoint Research發布數據指出，近80%的功能手機銷量來自中東、非洲和印度，不過情況正在改變，美國年輕人正重新開始使用「傻瓜手機、極簡手機。」專家表示，「過去智障型手機在北美幾乎沒有市場，不過預期未來五年銷量會增長5%。」

專門介紹手機的Youtube網紅、《reddit》「智障手機版」論壇版主布宜諾斯（Jose Briones）表示，「我認為可以在部分Z世代群體中看見一種現象，他們『厭倦被手機螢幕綁架』，覺得心理狀況出問題，正減少上網時間。」

美國功能型手機推廣公司Punkt and Light正迎合這項趨勢，向那些希望減少手機和社群媒體使用時間的人，銷售更輕薄短小、更有目的性的手機；創辦人侯利耶（Joe Hollier）說道，「我認為這能讓人們更有意識地選擇使用技術提升生活品質。」

吹起復古風？美「智障型手機」銷量增　Z世代青年超哈

TVBS新聞網

智慧型手機 社群媒體 諾基亞

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