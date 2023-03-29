恐危及人類社會 馬斯克與AI專家連署公開信 籲暫停訓練強大AI

ChatGPT的出現，引發先進AI系統濫用疑慮。 （歐新社）

特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）與一群人工智慧（AI ）專家、業界高階主管，共同發表公開信，呼籲暫停訓練比GPT-4還強大的AI系統六個月，理由是有可能危及社會與人類。

路透報導，這封公開是由非營利組織未來生活研究所發出，超過1,000人聯署。除了馬斯克，還有蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）、Stability AI執行長Emad Mostaque等科技業界名人。信中請求，在能夠有安全協定讓業界共同遵守之前，暫停先進AI系統的研發。他們主張，相關安全協定的設計必須經由獨立專家來發展、應用和稽核。

公開信說：「強大的AI系統，唯有在我們有信心它的效應會是正向的，它的風險可以被管控，才能夠研發。」這封信也詳列了能力與人類匹敵的AI系統，可能會為社會與文明帶來的各種風險，包括經濟、政治的混亂。訴求AI研發者要與監管決策當局合作。

歐盟警察機構Europol本周一呼應對於ChatGPT 這類先進AI的倫理與法律擔憂。警告這類AI潛在的網路釣魚、假訊息、網路犯罪等不當使用。上述公開信接在Europol表達憂心之後發表。

自從微軟支持的OpenAI去年推出ChatGPT之後，競爭者忙著推出類似產品，多家企業準備把這類技術整合到他們的應用程式或是產品之中。