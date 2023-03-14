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功能更強大的GPT-4現身 完勝ChatGPT但仍然有缺點

編譯季晶晶／即時報導
OpenAI周二推出最新版AI語音模型GPT-4， 除文字對話外還能解讀圖片。(路透)
OpenAI周二推出最新版AI語音模型GPT-4， 除文字對話外還能解讀圖片。(路透)

人工智慧研究實驗室OpenAI推出最新版AI語言模型GPT-4，有更好的創造力和推理能力，能解讀圖片內容，但仍然有些毛病，還無法與人類智慧相匹敵。

聊天機器人ChatGPT近幾個月掀起熱潮，但它依賴的是老一代AI語言模型GPT-3.5技術，相較下，GPT-4是先進系統，不僅能創建文字，還能依照簡單的書面命令來解讀圖象。例如，當看到照片裡的蹺蹺板，一端上方掛有拳擊手套，另一端擺上一顆球，GPT-4被問到手套掉下來會發生什麼事的話，會回答拳擊手套將擊中蹺蹺板，而球會飛出去。其實大家已預覽過GPT-4——微軟周二宣布，上月發布的Bing AI聊天機器人用的就是GPT-4。

開發人員周二在部落格貼文承諾，這項技術可以進一步讓工作和生活發生革命性變化。但這也加劇人們的憂慮，要如何與接受工作外包的機器競爭，以及能否信任網路上看到的內容。

OpenAI表示，GPT-4的橫跨文字和圖象的「多模式」訓練，能更完整模擬色彩和圖象世界，在高階推理能力上超越ChatGPT，回覆提問更正確，執行交付任務更精準。你可以上傳一張圖片，由GPT4添加字幕、描述其中的人與物，以及場景。

為了免遭濫用，OpenA暫時延後發布GPT-4的圖象描述功能。例如GPT-4能辨識有一大群人的圖片，提供佨括身分在內的已知資訊，這可以用來進行大規模監視。OpenAI的訂閱服務ChatGPT Plus目前僅對付費用戶開放GPT-4的文字功能。

GPT-4明顯是考試好手，標準化測驗得分可居前10%，遠優於GPT-3.5。它的專業性比較高，講的笑話也比較有趣了，但仍會犯下先前版本的錯誤，例如胡說八道、有偏見，以及給予糟糕的建議。聊天機器人都有這些毛病，因為它們無法理解什麼是真、什麼是假，可能生成全然錯誤的內容。另外，雖然對於已經發生的事像是能理解得很好，但較不擅長假設未來，會借鑒別人說過的話，而完整推理到生出新的預測。

AI ChatGPT 微軟

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