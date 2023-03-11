iPad傳明年首搭OLED螢幕 售價破1500美元

蘋果傳明年將推出OLED版的iPad Pro。（歐新社）

蘋果 去年發表 iPad 10、使用M2晶片 iPad Pro，售價都創歷年新高，其中iPad 10至少比前代貴700元，據南韓 媒體The Elec報導，蘋果預計明年發表首度使用OLED的iPad，售價預估最高比現在貴87.7%。

The Elec報導，有業內人士宣稱，蘋果考慮在明年首度推出使用OLED螢幕的iPad，11吋的售價1500元、13吋達到1800元，和iPad Pro 2022的兩款，799美元和1099元比起來，11吋漲87.7%，13吋漲63.7%，價格已經高過目前販售中的Macbook Air 1199元。

The Elec指出，業內人士認為OLED iPad售價還會有變動，由於螢幕會占材料最大部分的成本，因為供應商LG Display和Samsung Display的產品仍在開發階段，價格目前還無法確定，預估具體談判時間將在今年夏季開始。

市調機構Omdia統計去年iPad 的出貨量為5150萬台，占全球1.247億台平板電腦出貨量的41%，至於今年蘋果出貨量目標預計為5200萬台。

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