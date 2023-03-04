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iPhone 15渲染圖曝光 Pro Max恐成「歷代最厚」

聯合新聞網／即時報導
平價版iPhone 15 Plus（右）改成動態島的挖孔螢幕設計，與iPhone 14 Plus相比，邊框變得更窄。（取材自9to5mac）
平價版iPhone 15 Plus（右）改成動態島的挖孔螢幕設計，與iPhone 14 Plus相比，邊框變得更窄。（取材自9to5mac）

愈來愈多蘋果（Apple）的iPhone 15系列消息了，這次媒體不僅曝光平價版iPhone 15 Plus的渲染圖，也提到旗艦版iPhone 15 Pro系列的外型變化，恐怕又比iPhone 14 Pro系列變得更厚了。

平價版iPhone 15全面變動態島挖孔螢幕

網路上不斷傳出iPhone 15 Pro的新機謠言，但平價版的iPhone 15、iPhone 15 Plus到底外型如何呢？據「9to5mac」報導，貼出的CAD渲染圖可見，平價版iPhone 15 Plus外觀除去瀏海螢幕，換句話說iPhone 15系列全面改成動態島（Dynamic Island）的挖孔螢幕設計，邊框也比iPhone 14 Plus還窄，並有確切的尺寸如下：

iPhone 15 Plus：160.87 × 77.76 × 7.81mm

iPhone 14 Plus：160.84 × 78.07 × 7.79mm

平價版iPhone 15與iPhone 15 Plus渲染圖。（取材自9to5m...
平價版iPhone 15與iPhone 15 Plus渲染圖。（取材自9to5mac）

iPhone 15 Plus似乎微微變得更長、更窄和更厚，另外圖片也清楚顯示Type-C接孔、背面鏡頭變得更為凸出，以及機身變得更為圓潤。

平價版iPhone 15 Plus（右）與iPhone 14 Plus（左）相比...
平價版iPhone 15 Plus（右）與iPhone 14 Plus（左）相比，機身更為圓潤、鏡頭變得更凸出。（取材自9to5mac）

平價版iPhone 15 Plus渲染圖，厚度比舊款微微增加。（取材自9to5m...
平價版iPhone 15 Plus渲染圖，厚度比舊款微微增加。（取材自9to5mac）

平價版iPhone 15 Plus將改為Type-C接孔。（取材自9to5mac...
平價版iPhone 15 Plus將改為Type-C接孔。（取材自9to5mac）

iPhone 15 Pro Max機身圓潤、厚度更厚

一名推特用戶UniverseIce則秀出iPhone 15 Pro Max（又稱iPhone 15 Ultra）的渲染圖，顯示iPhone 15 Pro Max將用鈦金屬材質打造機身並更為圓潤、使用Type-C接孔、尺寸一樣變得更長、更窄和更厚，且厚度恐怕成為iPhone 4s（厚度為9.3mm）之後最厚的蘋果手機，與iPhone 14 Pro Max尺寸比較如下：

iPhone 15 Pro Max：159.9 × 76.73 × 8.25mm

iPhone 14 Pro Max：160.7 x 77.6 x 7.85mm

iPhone 15 Pro Max改為Type-C接孔、機身也更為圓潤。（取材自...
iPhone 15 Pro Max改為Type-C接孔、機身也更為圓潤。（取材自推特＠UniverseIce）

該圖也可看出，iPhone 15 Pro Max背面鏡頭又變得更大顆，凸起程度似乎比iPhone 14 Pro再小一些。據了解，iPhone 15 Pro Max有望成為首款搭載潛望式鏡頭的蘋果手機，也盼潛望式鏡頭能在未來可減少iPhone鏡頭凸起的尺寸。

iPhone 15 Pro Max的厚度會比iPhone 14 Pro Max要...
iPhone 15 Pro Max的厚度會比iPhone 14 Pro Max要來的厚。（取材自推特＠UniverseIce）

iPhone 15 Pro Max的長度比iPhone 14 Pro Max短一...
iPhone 15 Pro Max的長度比iPhone 14 Pro Max短一些，鏡頭也會比舊款更大顆。（取材自推特UniverseIce）

iPhone 15 Pro Max渲染圖。（取材自推特＠UniverseIce）
iPhone 15 Pro Max渲染圖。（取材自推特＠UniverseIce）

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