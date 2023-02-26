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玩手遊不是最耗電 實測結果曝光手機「最吃電」功能

聯合新聞網／即時報導
科技評比網站DXOMARK分析最耗電的手機應用程式為「相機」。（取材自ingimage）
科技評比網站DXOMARK分析最耗電的手機應用程式為「相機」。（取材自ingimage）

手機最耗電的動作是什麼？根據科技評比網站「DXOMARK」分析，最耗電的竟然不是玩遊戲，而是「使用相機」。用相機拍照可能讓手機加速耗電，因拍照的瞬間，手機進行了相當大量的處理程序，導致其比其他應用程式還更耗電。

根據科技評比網站「DXOMARK」在日前發文，提及該公司分析從2020年以來使用120台手機應用程式的資料，製作出手機APP的「耗電排行榜」。

耗電的前三名排序如下：第三名的「導航定位」平均每小時消耗531mAh，第二名的「遊戲」則是平均每小時消耗555mAh，第一名的「相機」耗電量遠遠超過前兩個程式，為平均每小時消耗960mAh。

為什麼相機會如此耗電？「DXOMARK」解釋，拍照流程中，螢幕的機能為了取景被啟動，鏡頭模組也緊接著被啟動，下一步可能需要的變焦工作也開始動作，而鏡頭對於RAM（隨機存取記憶體）和CPU（中央處理器）的要求很高，因過程中系統盡量用最佳參數進行拍攝，接著也為拍照後可能的各種圖像運算程序做準備，導致使用相機比其他應用程式都還要耗電。

「DXOMARK」也說明，上述所提到的複雜流程，僅僅在打開相機的幾毫秒內就完成，因此手機本身的相機軟體其實才是最耗電的應用程式。

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