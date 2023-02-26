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Nokia G22智慧手機搶搭「維修權」風潮 使用者可自行維修

編譯林奕榮／綜合外電
諾基亞（Nokia）即將推出新款Nokia G22智慧手機，搭上「維修權」風潮，讓使用者能自行維修。（ 取材自HMD Global網站）
諾基亞（Nokia）即將推出新款Nokia G22智慧手機，搭上「維修權」風潮，讓使用者能自行維修。（ 取材自HMD Global網站）

諾基亞（Nokia）即將推出新款Nokia G22智慧手機，搭上「維修權」風潮，讓使用者能自行維修。

Nokia G22智慧手機由芬蘭製造商HMD Global開發，是標準款智慧手機，採用6.5吋螢幕及5,000萬像素主鏡頭，預計3月8日在英國上市， 起價149.99英鎊（179.19美元）。

Nokia G22採用可回收塑膠背蓋，使用者能輕鬆拆卸背板，更換受損的零件。依據硬體維修倡議公司iFixit的工具和維修指引，使用者能自行拆卸及更換手機的背蓋、電池、螢幕和充電埠。

HMD Global產品行銷主管佛格森表示，使用者自行維修的成本，平均比更換新機少30%。

智慧手機製造商面臨監管機關要求電子裝置更永續的壓力，正致力延長手機的使用壽命。例如，歐洲議會的議員正呼籲制定法規，強制製造商把「維修權」交給使用者；「維修權」是消費者權利倡議人士發起的運動，旨在讓消費者更容易自行修復各種科技裝置。

歐盟執委會的綠色新政尋求讓歐盟在2050年前實現所謂的循環經濟，讓所有實體商品都可變更使用方式重新利用、修復、重複使用或回收，盡可能減少廢棄物。手機的修復尤其複雜，因為其電池和其他零件均以黏膠密封。

CCS Insight首席分析師伍德表示：「消費者愈來愈需要更永續和更耐用的裝置，讓使用者能以輕鬆、負擔得起的方式修復智慧手機，將是市場中的關鍵差異化因素。」

手機 歐盟 諾基亞

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