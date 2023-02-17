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AI版Bing測試1周結果 微軟：聊太久可能出問題

中央社／台北18日電
經過一周測試後，微軟發現如果用戶與Bing對話超過15個問題，可能導致Bing困惑正在回答哪個問題，給出未必有幫助的答案。（美聯社）
經過一周測試後，微軟發現如果用戶與Bing對話超過15個問題，可能導致Bing困惑正在回答哪個問題，給出未必有幫助的答案。（美聯社）

微軟大約一周前發布人工智慧（AI）驅動的新版Bing搜尋引擎，經過一周測試後，微軟發現如果用戶與Bing對話超過15個問題，可能導致Bing困惑正在回答哪個問題，給出未必有幫助的答案。

微軟在官方部落格發文說明，約一周前釋出數量有限的Bing預覽版本，在超過169個國家挑選部分用戶進行測試，藉此從真實用戶的反應中學習及改善。

微軟發現，透過回答摘要、新版聊天體驗和內容生成工具等新功能，用戶對傳統搜尋結果的參與度提高，有71%的測試者對Bing提供的回答感到滿意，而且用戶會在與Bing聊天的過程中追問更多問題來取得新資訊。

不過，微軟也發現，如果對話超過15個問題，Bing的反應可能變得具有重複性或提供未必有幫助的答案。這是因為太長的對話可能讓Bing困惑正在回答哪個問題，因此微軟打算增加新工具來重整上下文脈絡或重新開始對話。

此外，Bing有時候也會嘗試透過使用者發問的語氣來回答問題，可能出現並非微軟想看到的風格。儘管大部分使用者不會碰到這樣的情況，微軟仍在設法讓用戶能進行微調。

微軟表示，部分測試者在新版Bing發現技術問題，例如載入緩慢、連結失效、格式不正確等，大多數問題都已被修復。部分測試者也希望加入更多新功能，例如訂機票或寄電子郵件，這些想法都會考慮納入未來的新版本。

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