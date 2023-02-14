蘋果傳最快4月推15.5吋的MacBook Air 面板量產中

蘋果傳出最快4月推15.5吋的MacBook Air。（路透）

蘋果 公司傳出最快將在4月初推出15.5吋的筆電MacBook Air，已經開始為這款產品生產面板。

AppleInsider網站報導，面板供應鏈分析師 羅斯‧楊（Ross Young）去年12月表示，較大尺寸的MacBook Air將在2023年春季上市。他本月13日在一則推文中表示，為這款較大尺寸MacBook Air進行面板生產的工作已在本月展開，該產品將在4月推出。

關於蘋果可能推出15吋MacBook Air的傳言從2021年來就沒停過，但除了尺寸更大外，其他細節資訊並不多。然而，該款產品可能主打新一代的Apple Silicon晶片 ，像是M3晶片。蘋果供應商台積電去年12月已開始量產3奈米晶片。

最新款的MacBook Air可能為充電配備磁性MagSafe 3連接線，不會單純只透過Type-C連接埠充電。

此前，知名分析師郭明錤也透露一些15吋MacBook Air的細節，他認為這款產品在2023年底前都不會生產，而是會推出一款MacBook，而非MacBook Air。

羅斯‧楊過往的追蹤紀錄表現不凡，尤其是和面板供應相關的預測。

報導說，來自不同消息來源的多項傳言或許指出蘋果可能推出15吋MacBook Air，但直到蘋果確實推出該產品之前，都不能保證會有這項產品。