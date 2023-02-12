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讓遊戲NPC變更好聊 ChatGPT可望成為電玩產業的未來

編譯林奇賢／綜合外電
ChatGPT幫助玩家可以輸入文字的方式與NPC暢聊，打造更沉浸的遊戲體驗。（取材自Youtube截圖）
ChatGPT幫助玩家可以輸入文字的方式與NPC暢聊，打造更沉浸的遊戲體驗。（取材自Youtube截圖）

目前聊天機器人ChatGPT的運用方式主要集中在搜尋引擎和機器寫作，但一名玩家近期嘗試將其運用在電玩遊戲，讓遊戲中非玩家角色（NPC）不再講一樣的話，更有人情味，令人對ChatGPT結合遊戲的應用充滿期待。

TechSpot報導，一名叫作Bloc的玩家上月發布的Youtube影片，在遊戲《騎馬與砍殺2：霸主》引進使用ChatGPT的模組（mod），取代遊戲原本NPC的對話機制，讓玩家可以打字詢問，而NPC會做出適當的回應，從而創造更動態的對話交流。

影片來源：YouTube

這款遊戲原本就是在大多沒有腳本的情況下進行，玩家必須從與附近的NPC對話取得線索，例如哪些人在附近，哪些派系正在打仗等。而Bloc的模組試圖讓這款遊戲的動態交互方式更上一層樓。

Bloc的影片顯示，主角透過玩家打字，詢問不同NPC的身分、職業和周遭環境。例如，一名鐵匠提供提一個由程序生成的說明，包括價格、與依所用材料委託製作的時間。另一個場景則是玩家和農夫、雇傭兵討價還價，遊戲中的吟遊詩人還創作了一首詩。

Bloc說，他結合ChatGPT的模組，似乎為《騎馬與砍殺2：霸主》中官方沒有命名的次要角色，生成姓名和賦予過去。通常只有一句台詞的NPC，如今可以依對話提到的事情，告訴玩家他們的生命故事。

這個模組最大的問題是，目前AI回應需比較長的時間。此外，多數對話聽起來還是有點像機器人，就像一般情況下使用ChatGPT。另外，角色的說法方式不固定，未來的模組可望讓每名NPC更有自己的個性。

生成式AI可能不適合所有類型的遊戲，在可預見的未來，專業作家的劇本還是更適合多數遊戲類別。然而，用聊天機器人的點子，非常適合《騎馬與砍殺》這種沙盒遊戲。最終可能是基於動態事件發展的遊戲，如戰略或管理模擬，從中受惠。

ChatGPT AI

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