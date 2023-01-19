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彭博：蘋果將推更多智慧家庭產品 叫板亞馬遜和Google

編譯林奇賢／綜合外電
蘋果公司18日推出新一代智慧音箱HomePod，還正在開發一系列智慧家庭產品，包含像iPad的顯示裝置、運行更快的電視機上盒，有意擴大這塊市場，挑戰亞馬遜和Google。（美聯社）
蘋果公司18日推出新一代智慧音箱HomePod，還正在開發一系列智慧家庭產品，包含像iPad的顯示裝置、運行更快的電視機上盒，有意擴大這塊市場，挑戰亞馬遜和Google。（美聯社）

蘋果公司18日推出新一代智慧音箱HomePod後，彭博引述知情人士報導，蘋果正在開發一系列智慧家庭產品，包含像iPad的顯示裝置、運行更快的電視機上盒，有意擴大這塊市場，挑戰亞馬遜Google的地位。

報導說，蘋果進軍智慧顯示器，會從平板產品著手，本質上是標準版iPad，但定位更像住宅裝置，可以控制燈光和恆溫器、播放影片、用FaceTime聊天。這款產品還能用磁力固定在冰箱、牆壁或其他地方，

知情人士透露，蘋果也已針對打造螢幕更大的智慧家庭顯示器，進行討論。

雖然iPad已有類似智慧家庭功能，但獨立的相關裝置（通常設計為工作檯式或壁掛式）日益受歡迎，例如亞馬遜銷售一系列帶有顯示器的Echo Show產品，而Google則推出Nest Hub。相形下，蘋果把大部分市場拱手讓給競爭對手，在這個領域陷入困境，而且蘋果目前智慧居家產品功能有限，例如旗下語音助理Siri表現不如亞馬遜的Alexa和Google助理。

如今蘋果接連發表新產品，加上Siri即將迎來轉變，為了就是扭轉乾坤。

知情人士另指出，除智慧顯示器和新的音箱之外，蘋果也致力於推出新的電視機上盒，沿用現有設計的新版本預定明年上半年發表，屆時將搭載更快的處理器，但可能仍不支援8K的影像解析度。

蘋果上次更新電視盒是在去年10月。儘管蘋果經常升級這項產品，但Insider Intelligence數據顯示，蘋果電視盒市占僅有5%，遠低於亞馬遜的30%和Roku的28%，仍有很大的成長空間。

作為爭取智慧家庭客戶的一環，蘋果也已同意支援新的Matter協議，讓蘋果裝置可以配對競爭對手Matter的配件。蘋果近期也重新設計「家庭」應用程式，有助控制智慧家庭配件。

蘋果 亞馬遜 Google

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