彭博：蘋果延後推出AR眼鏡 低價版MR頭戴裝置先上陣

消息人士透露，蘋果計畫推出RM頭戴裝置。圖為Meta公司的VR頭戴裝置Quest Pro。（路透）

蘋果 公司仍計畫在今年推出首款混合式（MR）頭戴裝置，然而更重要的後續產品—輕巧版擴增實境（AR）眼鏡因技術問題而遭到耽擱。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果原先希望在發表首款MR頭戴裝置後，再推出AR眼鏡，但計畫現在已暫停，改為最快在2024年或2025年初推出較低價版本的MR頭戴裝置。

計畫生變凸顯出蘋果在進軍新產業時面臨挑戰。該公司正押注AR與VR 裝置將是賺錢產品，但要生產一款消費者便於使用的產品所面臨的技術挑戰，是科技業界普遍面臨的頭疼問題。蘋果最初想要推出一副人們可整天配戴輕巧AR眼鏡的夢想，現在顯然要多年之後才有機會實現。

VR頭戴裝置市場現在是由臉書母公司Meta主導，這種產品可提供沉浸式體驗，人們通常用它來玩電玩、在虛擬會議室中溝通與觀看影片。相較下，AR眼鏡是將虛擬與資訊疊在真實世界的景色中，目標讓使用者能在日常生活中也能配戴。然而，這類概念的早期嘗試，像是Google眼鏡，並未受到歡迎。

高定價也可能使蘋果的MR眼鏡只能成為ㄧ款小眾市場的產品，今年預料推出的MR頭戴裝置售價約3000美元。這種裝置採用高階與高解析度螢幕、十多顆鏡頭、感測器來判斷使用者正在觀看物，並且採用Mac等級的M2處理器與處理AR與VR的視覺專用晶片 。

蘋果目標讓後繼的MR產品降低價格，採用與iPhone同規格的晶片，而非高階Mac電腦同規格的晶片，售價為1500美元，將與Meta的MR頭戴裝置競爭。

彭博的報導說，蘋果提出的商標文件顯示採用雙機種策略，因為包含「Reality Pro」和「Reality One」的名字；其中，Pro可能是用於第一款產品，One可能用在較低價的版本。蘋果也註冊了「Reality Processor」商標，暗示是這種頭戴裝置專用晶片的名字。

消息人士說，蘋果正聚焦價格較低版本的頭戴裝置，而非聚焦AR眼鏡，原先的規畫是在首款MR產品推出一年後發表AR眼鏡。蘋果一度目標要在2023年推出AR眼鏡，但後來延後至2025年左右；現在，蘋果無限期延後，縮減在AR眼鏡的相關作業。

蘋果發言人不願對公司的計畫有所評論。

蘋果的MR頭戴裝置將利用螢幕創造出全景式VR環境，並採用透視鏡頭（passthrough camera）模仿AR效果，比起打造類似正常眼鏡的純粹AR裝置，所需的技術較不複雜。

蘋果最終希望AR眼鏡能成為一款可取代 iPhone的產品，把ㄧ些智慧手機上的主要功能移到配戴眼鏡者的觀看領域，例如讓使用者看到通知、地圖、能撥接電話或對眼前的景色拍照。然而，要找到合適晶片、電池、軟體和製造來創造這樣的輕巧產品，時機尚未成熟。