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蘋果watchOS 9.2可查降噪程度 升級聽力健康功能

文／中央社
圖為Apple Watch Series 8。（本報資料照片）
圖為Apple Watch Series 8。（本報資料照片）

蘋果公司日前釋出watchOS 9.2作業系統更新，升級聽力健康功能，使用具備主動式降噪功能的無線耳機例如AirPods Pro第1代及第2代、AirPods Max時，Apple Watch的「噪音」App會顯示環境噪音降低程度。

Apple Watch" rel="154292">Apple Watch使用者也可以在「噪音」App開啓通知，在環境噪音音量可能影響聽力的時候收到提醒。

舉例來說，吵雜餐廳的音量大約80到89分貝，若Apple Watch偵測到附近的平均音量超過90分貝長達3分鐘時，系統將傳送通知。根據世界衛生組織（WHO）的建議，90分貝的噪音每天不宜收聽超過30分鐘，每周不宜超過4小時。

此外，iPhone上的「健康」App可追蹤使用者過去1小時、1天、1個月、6個月和1年的音量暴露情況，並會告知使用者耳機或環境音量，是否超過世界衛生組織建議的標準。

「健康」App的聽力文章指出，超過80分貝的聲音通常視為大聲，聽力會因為接觸到的聲音大小和暴露時間長短而受到影響。即使短時間暴露在非常吵雜的聲音中，也可能導致暫時性聽力受損。

蘋果與密西根大學公共衛生學院合作進行的聽力健康研究顯示，25%的參與者每天平均環境聲暴露超出世界衛生組織的建議上限值；將近50%的參與者曾經在喧鬧的場所中工作。

研究也指出，有1/10的參與者每週平均耳機暴露量超出世界衛生組織建議上限值。這意味著用戶應該考慮以可接受的最低音量，來收聽音樂和其他媒體。

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