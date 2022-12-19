歐盟認定Meta廣告違反競爭法 恐面臨最高118億美元罰款

Meta周一股價大跌4.1%。（路透）

歐盟 周一初步認定Meta所屬的分類廣告服務Facebook Marketplace扭曲競爭，已違反歐盟的反托辣斯規定。

Meta周一股價收跌4.1%。若Meta提出反駁後，歐盟執委會仍認定證據確鑿，Meta恐得拿出全球營收 10%的罰款。

Meta去年全年營收為1179.2億美元，因此罰款可能高達118億美元。

歐盟執委會周一發出初步調查結果，不同意Meta讓臉書 用戶買賣商品的 Marketplace結合臉書。歐盟憂心，這樣的安排給Marketplace 「明顯的銷售優勢」。

歐盟執委會反壟斷事務專員薇斯塔格（Margrethe Vestager）表示，臉書結合Marketplace，讓用戶「除進入Facebook Marketplace之外別無選擇」。

薇斯塔格發布新聞稿說，「此外，我們擔心Meta加諸不公平的交易條件，讓自己能夠利用資訊在線上分類廣告服務上競爭」。「若經確認，Meta的做法按我們的反競爭法是違法的。」

歐盟憂心 ，Meta所採用的服務約定條款讓Facebook Marketplace能利用從競爭者來的廣告相關資訊，「既不正當、又帶歧視性，也非Meta平台網路展示型廣告服務條款所必要的。」

歐盟認為，這類條款帶給競爭者負擔，Facebook Marketplace成了唯一受益者。

Meta否認指控，該公司負責EMEA競爭事務的負責人 Tim Lamb發布新聞稿說：「歐盟執委會的指控並無根據，我們會持續跟監管當局合作，展現我們的產品創新是既支持消費者的，也是支持競爭的。」