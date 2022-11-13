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推特「藍勾勾」才喊卡 馬斯克：下周末可能會回歸

中央社／舊金山綜合報導
世界首富馬斯克在社群媒體推特表示，推特的「藍勾勾」付費訂閱制或許「在下周末回歸」。（路透 / NURPHOTO）
世界首富馬斯克在社群媒體推特表示，推特的「藍勾勾」付費訂閱制或許「在下周末回歸」。（路透 / NURPHOTO）

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在社群媒體推特（Twitter）表示，推特的「藍勾勾」（Twitter Blue）付費訂閱制或許「在下周末回歸」。

路透社報導，在假帳號如雨後春筍般冒出後，推特昨天不得不宣布暫停這項月費8美元的訂閱服務。

推特的藍勾勾過去保留給身分經過驗證的政治人物、名人、記者和其他公眾人物的帳戶使用；然而，推特本周稍早推出新訂閱服務後，任何人只要付費就可以獲得儼然成為身分象徵的藍勾勾。新付費訂閱制本意是讓馬斯克努力保住廣告商的同時，幫忙增加公司收入。

但許多用戶昨天通報，新的藍勾勾訂閱選項消失。據路透社報導，有消息人士說，這是因為這項服務已被取消。

Twitter Support帳號昨晚推文說，「為了打擊假帳號，我們在部分帳戶增添了『官方』標籤」。Twitter Support本身也有這個官方灰勾勾標記。

這個灰勾勾標籤原本在11月9日就推出，但沒幾小時便遭馬斯克「賜死」。

據3名知情人士告訴路透社，馬斯克10日在首封給推特全體員工電郵中警告，如果推特無法增加訂閱收入以抵消廣告收入下降的影響，推特恐無法「在即將到來的經濟衰退中存活」。

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