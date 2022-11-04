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超微發表用於新旗艦顯卡的GPU 遊戲顯卡進入小晶片時代

編譯林奇賢／綜合外電
超微（AMD）正式發表新一代繪圖處理器（GPU），首次採用小晶片技術和RDNA 3架構，並即將推出搭載新GPU的7000系列顯卡。（取材自微博）
超微（AMD）正式發表新一代繪圖處理器（GPU），首次採用小晶片技術和RDNA 3架構，並即將推出搭載新GPU的7000系列顯卡。（取材自微博）

超微（AMD）正式發表新一代繪圖處理器（GPU），首次採用小晶片技術和RDNA 3架構，為遊戲玩家和創作者打造效能最卓越的顯卡；搭載這款GPU的新一代旗艦顯卡Radeon RX 7900 XTX與RX 7900 XT將於12月13日上市。

超微3日在「共同超越，一起成就 遊戲」活動上發表Navi 31 GPU，採用MCM多晶片模組設計，由5奈米製程的GCD（圖形計算晶片）和六個6奈米製程的MCD（記憶體快取晶片）組成、並採用先進的3D封裝技術，其中GCD採用全新的RDNA 3架構。這款GPU將搭載在今年12月推出的RX 7900 XTX和RX 7900 XT顯卡，而這兩款顯卡的建議售價分別為999美元和899美元。

RX 7900 XTX將具備96個運算單元、高達24 GB的GDDR6記憶體，以及2.3 Ghz的時脈速度、TBP功耗355瓦。超微宣稱，在4K解析度的情況下，這款顯卡的效能較上代旗艦顯卡提高1.7倍。至於RX 7900 XT，則具備84個運算單元、20GB的GDDR6記憶體，以及2 Ghz的時脈速度、TBP功耗300瓦。

超微也證實，這兩款顯卡使用雙8pin顯卡供電線，而非輝達在RTX 4090顯卡導入的12VHPWR（12+4 Pin）的供電線。近期，輝達新顯卡的供電線發生若干燒毀的事件，引發爭議。

另外，這兩款顯卡涵蓋DisplayPort 2.1的訊號線規格，意味著最高可以支援解析度8K、螢幕更新率165 Hz的顯示器。相形下，輝達40系列顯卡最高支援DisplayPort 1.4規格。

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