16吋iPad即將問世？傳蘋果開發中 明年第4季推出

市場傳聞指出，蘋果公司準備在2023年第4季推出16吋的平板電腦iPad。(美聯社)

市場傳聞指出，蘋果 公司準備在2023年第4季推出16吋的平板電腦iPad，這會比現有的12.9吋iPad大上許多。

多年來，一直有傳言指出蘋果將推出比12.9吋更大的iPad，但從未成真。最新消息是由自稱蘋果產品計畫的人所透露。

科技資訊網站The Information報導，消息人士透露蘋果將在2023年第4季發表16吋iPad，但日期可能有調整，而且這項產品也可能在開發過程中被中止。儘管爆料人士沒有透露這款16吋大尺寸iPad的附加名字，但很可能屬於iPad Pro系列。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在2021年就已表示，更大尺寸的iPad Pro最快幾年後問世。顯示器供應鏈分析師 Ross Young則在今年6月表示，蘋果可能推出14吋的iPad，而且不會屬於Pro機款。

14吋和16吋的iPad都有推出的可能性，因為在蘋果公司現有產品中，已經有如此大的顯示器規模產品。例如蘋果在12.9吋 iPad Pro中所採用的 Liquid Retina XDR 顯示器已經出現在14吋的筆記型電腦MacBook Pro與16吋的MacBook Pro中。

iPad Pro的產品升級周期通常為18個月，如果依照這樣的時間表，蘋果若在2023年第4季宣布推出16吋iPad，會比原先的時程表更早。不過，由於是新的顯示器尺寸，若蘋果提早宣布消息，也屬合理。