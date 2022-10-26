Meta AI翻譯閩南語變調挑戰大 未來考慮納入客語

來自台灣的Meta工程師陳鵬仁用閩南語對話，透過機器人自動翻成英文，溝通無礙。（翻攝自Meta）

臉書母公司Meta打造人工智慧 （AI ）技術翻譯系統，讓閩南語（台語）能和英語互譯。幕後推手之一的Meta AI研究員陳鵬仁今天表示，閩南語變調規則複雜，語氣也很難在翻譯中呈現，如何提升精準度是後續研究重點，未來考慮納入客語。

Meta為主要以口語表達的「閩南語」打造一個史無前例的人工智慧技術翻譯系統。這項採用開放原始碼的翻譯系統是Meta Universal Speech Translator（UST，通用語音翻譯工具）專案的一部分，致力於開發新的AI方法，希望能為所有現存語言進行即時語音翻譯，包括主要以口語表達的語言。

陳鵬仁今天晚間出席線上媒體聯訪表示，Meta AI翻譯系統的語料庫包含台灣連續劇，其中有些比較誇張的語調，目前沒有特別對此設計。語音翻譯系統的好處是不用透過文字，不過文字沒有包含語氣、表情、語速等資訊，在轉換成文字的過程中會流失，這些資訊還是有獨特意義，需要被很好轉換，將是接下來Meta團隊研究重點之一。

媒體提問未來是否可能納入如客家話或原住民 語等其他台灣在地語言，陳鵬仁表示「有可能」，對於接下來要選擇哪些語言，Meta團隊還在討論，客語確實是考慮的語言之一，會評估不同因素來決定哪些語言優先發展，再繼續擴張。

針對外界使用閩南語翻譯工具測試版時，發現翻譯速度有進步空間，陳鵬仁回應，目前沒有針對翻譯速度特別優化，雖然有一些想法可以變得更快，但現在不是團隊研發的重點，主要著重在翻譯精準度上。

他說，以精準度來看，從閩南語翻譯成英語的準確度比較高，從英語到閩南語效果比較差。原因包括閩南語聲調比較難被學習，有很多變調規則，希望提升精準度。

他也提到，這次發表閩南語翻譯工具前，有先請家人試用看看，也因此理解到閩南語的語調非常困難，但父親測試後覺得很有趣。

提到翻譯系統下一步規劃，陳鵬仁表示，希望繼續提升精準度，解決閩南語變調問題，因為閩南語有聲調和各種不同語氣來表達問句或肯定句，都不是透過文字可以表達，會是接下來研究重點。