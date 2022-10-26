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Meta AI翻譯閩南語變調挑戰大 未來考慮納入客語

中央社台北26日電
來自台灣的Meta工程師陳鵬仁用閩南語對話，透過機器人自動翻成英文，溝通無礙。（翻攝自Meta）
來自台灣的Meta工程師陳鵬仁用閩南語對話，透過機器人自動翻成英文，溝通無礙。（翻攝自Meta）

臉書母公司Meta打造人工智慧AI）技術翻譯系統，讓閩南語（台語）能和英語互譯。幕後推手之一的Meta AI研究員陳鵬仁今天表示，閩南語變調規則複雜，語氣也很難在翻譯中呈現，如何提升精準度是後續研究重點，未來考慮納入客語。

Meta為主要以口語表達的「閩南語」打造一個史無前例的人工智慧技術翻譯系統。這項採用開放原始碼的翻譯系統是Meta Universal Speech Translator（UST，通用語音翻譯工具）專案的一部分，致力於開發新的AI方法，希望能為所有現存語言進行即時語音翻譯，包括主要以口語表達的語言。

陳鵬仁今天晚間出席線上媒體聯訪表示，Meta AI翻譯系統的語料庫包含台灣連續劇，其中有些比較誇張的語調，目前沒有特別對此設計。語音翻譯系統的好處是不用透過文字，不過文字沒有包含語氣、表情、語速等資訊，在轉換成文字的過程中會流失，這些資訊還是有獨特意義，需要被很好轉換，將是接下來Meta團隊研究重點之一。

媒體提問未來是否可能納入如客家話或原住民語等其他台灣在地語言，陳鵬仁表示「有可能」，對於接下來要選擇哪些語言，Meta團隊還在討論，客語確實是考慮的語言之一，會評估不同因素來決定哪些語言優先發展，再繼續擴張。

針對外界使用閩南語翻譯工具測試版時，發現翻譯速度有進步空間，陳鵬仁回應，目前沒有針對翻譯速度特別優化，雖然有一些想法可以變得更快，但現在不是團隊研發的重點，主要著重在翻譯精準度上。

他說，以精準度來看，從閩南語翻譯成英語的準確度比較高，從英語到閩南語效果比較差。原因包括閩南語聲調比較難被學習，有很多變調規則，希望提升精準度。

他也提到，這次發表閩南語翻譯工具前，有先請家人試用看看，也因此理解到閩南語的語調非常困難，但父親測試後覺得很有趣。

提到翻譯系統下一步規劃，陳鵬仁表示，希望繼續提升精準度，解決閩南語變調問題，因為閩南語有聲調和各種不同語氣來表達問句或肯定句，都不是透過文字可以表達，會是接下來研究重點。

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