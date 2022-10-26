我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

為遵守歐盟法規 蘋果將不情願地讓iPhone採用Type C

編譯林奇賢／綜合外電
蘋果行銷部門副總裁喬斯維克（Greg Joswiak）日前證實，採用Type C接口的iPhone將問世，以遵循歐盟未來實施的規定。（美聯社）
蘋果行銷部門副總裁喬斯維克（Greg Joswiak）日前證實，採用Type C接口的iPhone將問世，以遵循歐盟未來實施的規定。（美聯社）

蘋果公司已直接證實，採用Type C連接埠的iPhone將問世，以遵循歐盟未來實施的規定，也就是在擁有實體充電器的情況下，在其成員國銷售的所有手機充電傳輸埠都得採用Type C介面。

蘋果行銷部門副總裁喬斯維克（Greg Joswiak）日前接受華爾街日報記者訪問時說：「顯然我們必須遵循規定，別無選擇。」歐盟法規目前要求「所有行動電話和平板都必須在2024年秋季採用Type C」連接埠。喬斯維克拒絕透露蘋果採用Type C的範圍，是否也涵蓋在歐盟以外的地區。

但喬斯維克表明，蘋果對於須因遵循法規而改變硬體標準，覺得不太高興。他在坦言必須遵循這個法規之前，用長篇大論解釋蘋果過去傾向走自己的路，並信賴其工程師，而非被迫遵循立法者制定的硬體標準。

他舉的例子包含Micro USB接口，歐盟十年前也想推動各裝置統一使用Micro USB接口，但蘋果當時不贊同這個不明智的要求，並在近10年前推出lightening連接埠，後來也成為iPhone、iPad等許多裝置的標準規格，反而是當前愈來愈少裝置採用Micro USB。

他也建議，充電器（豆腐頭）擁有可分開的充電線，在多數情況下已能解決標準化的問題，並宣稱將iPhone的連接埠從lightening改成Type C，將產生大量的電子垃圾。

蘋果 歐盟 iPhone

上一則

為遵守歐盟法規 蘋果將不情願地讓iPhone採用Type C

延伸閱讀

為遵守歐盟法規 蘋果將不情願地讓iPhone採用Type C

為遵守歐盟法規 蘋果將不情願地讓iPhone採用Type C
蘋果影音串流服務 首次漲價

蘋果影音串流服務 首次漲價
北卡提前投票開跑 11/5截止

北卡提前投票開跑 11/5截止
iPhone傳砍單 下季出貨減14%

iPhone傳砍單 下季出貨減14%

熱門新聞

有網友發現好市多標價牌上的符號具特殊意涵，好市多亞太區總裁張嗣漢也證實確有其事。（截圖自臉書）

好市多標價「這符號」藏玄機 亞太區總裁證實：出清品

2022-10-23 23:52
一對獵豹情侶正在草叢中準備色色，結果一隻大羚羊當場闖入色色現場，公豹眼見美食自動送上門，立刻丟下女伴跑去追美食，一旁母豹被嚇到躲起來看傻眼。 (取材自YouTube)

獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食

2022-10-15 01:17
一名五歲男童聲稱，自己前世是一名被火燒死的非裔女性，原本媽媽還不以為意，但隨著越來越多細節被證實後，讓她嚇得毛骨悚然。示意圖非事件當事人。（ingimage）

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

2022-10-21 02:10
中國小學生寫下45個字悔過書，看似為自己上課睡覺懺悔，沒想到裡頭竟藏罵老師的字句。（取材自微博）

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

2022-10-23 03:13
一名家長貼出兩個小孩的萬聖節Cosplay照片，網友看了忍不住表示「人見人怕」。（取材自臉書）

萬聖節Cosplay快篩兩條線+超粗棉棒 網朝聖：人見人怕

2022-10-22 02:31
英國兩名年輕女性入住威爾斯的一間Airbnb，意外發現屋內的天外天，分享到TikTok也讓許多網友驚呼不可思議。(取材自Airbnb)

英國女住Airbnb見書架藏神秘機關 推開發現別有洞天

2022-10-18 21:14

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資