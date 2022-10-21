看智慧手表太分心？三星傳推「智慧戒指」 能做這些事

三星推出的Galaxy Watch5 Pro，標榜續航力最高為80小時。（取材自三星）

不少大廠像是蘋果（Apple）、三星 （Samsung）、小米 （Xiaomi）、Garmin等推出智慧型手表或智慧手環，不過有部份民眾人不習慣佩戴這些東西，媒體報導三星傳出今年或明年推出一款新機型。

媒體報導，三星擁有智慧手表Galaxy Watch和運動手環Galaxy Fit。Galaxy Watch每年都會推出，至今已出到Galaxy Watch 5系列，但Galaxy Fit2從2020年上市後就未再出新品，傳出三星將於今年或明年改出新裝置「智慧戒指」，將支援測量心率、血壓 、ECG心電圖，並能控制手機、筆電和電視等設備。而三星的「智慧戒指」已於2021年10月向美國專利商標局提交專利申請，更讓人期待它的誕生。

外媒也提到，智慧戒指其實「好處多多」，除了更小、更輕外，在沒有螢幕的情況下，不會像智慧手表一樣「想一直看表面」而分心，也意味著續航時間更長，最新的Galaxy Watch5續航力為40小時，Galaxy Watch5 Pro為80小時。除此之外，戒指的佩戴方法比手環更容易追蹤健康變化。