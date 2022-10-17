分析師預測：蘋果2024年先發表可折疊iPad 而非iPhone

CCS Insight預測蘋果公司可能在2024年發表可折疊iPad。(路透)

分析業者CCS Insight說，蘋果 公司2024年可能發表一款擁有可折疊螢幕的iPad，預測這家美國科技巨擘會很快開始實驗可折疊技術。

財經網站CNBC報導，CCS Insight周二發布年度預測報告，旗下分析師對未來產品和趨勢做出預測，包括蘋果公司兩年內推出可折疊iPad，而不會先推可折疊iPhone 。這與三星先推可折疊智慧手機的做法相反。

CCS Insight研究主管Ben Wood受訪表示：「目前，蘋果生產可折疊iPhone沒有任何意義。我們認為，他們會避開此一趨勢，很可能以可折疊iPad進行嘗試。可折疊iPhone對蘋果來說風險超高。首先，為了不蠶食現有的iPhone的市場，價格必須非常昂貴。」他說，一支可折疊iPhone可能要價2,500美元左右。蘋果目前最昂貴的機型，最大容量的iPhone 14 Pro Max，定價約1,599美元。

Wood還說，如果蘋果的可折疊智慧手機存在任何技術問題，一定會招致批評者猛烈抨擊。但因可折疊設備的趨勢蓄勢待發，蘋果別無選擇必須有所反應，所以將從iPad開始。

關於對蘋果對可折疊產品的意圖，先前已有很多傳言。今年稍早，市場研究公司Display Supply Chain Consultants說，蘋果最快2025年才會進入可折疊智慧手機市場，但蘋果正探索用於約20吋螢幕的可折疊技術，有可能是一種可折疊筆記型電腦產品。天風國際證券分析師郭明錤認為，蘋果可能在2024年發布有可折疊螢幕的iPhone。

CCS Insight並且預測，蘋果將持續投資自己的晶片 設計。可能將自家5G數據機晶片與A系列處理器整合，為2025年的iPhone提供單晶片解決方案。

蘋果2019年收購英特爾的數據機晶片業務，引發外界揣測蘋果很快會棄用高通數據機晶片，改自家產品上陣，不過至今尚未發生。郭明錤6月預測，2023年發表的iPhone仍然會用高通晶片。但Wood強調，蘋果一直在加強內部能力，以使用自家數據機晶片，這是他們多年來努力的目標。