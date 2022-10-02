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蘋果iPhone的Touch ID功能 可能已去不回

編譯季晶晶／綜合外電
根據彭博資訊，蘋果Touch ID功能可能不會再出現在iPhone上了。（美聯社）
根據彭博資訊，蘋果Touch ID功能可能不會再出現在iPhone上了。（美聯社）

蘋果公司從2017年的iPhone X開始，以Face ID取代Touch ID，但部分消費者對Touch ID仍有很強烈的感情，根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman），雖然蘋果測試了將Touch ID添加回iPhone，但實際上不太可能很快發生。

葛曼表示，蘋果內部一直在討論讓高階iPhone重新搭載Touch ID的可能性。該公司已測試螢幕下Touch ID功能，以及在電源按鈕上添加Touch ID。但葛曼說：「我相信Face ID會繼續存在，Touch ID不會回歸旗艦iPhone——至少在可預見未來的任何時候」，Touch ID都不太可能出現。

雖然iPhone 15帶有Touch ID的機會渺茫，不過葛曼提出了一種可能性：蘋果可能安排Touch ID出現在低階iPhone的電源按鈕上，例如iPhone SE。但他至今沒聽說過實際上正在籌備此事的消息。

另外，葛曼指出，上月iPhone 14的大型發布會可能就是蘋果公司2022年的重頭戲，暗示此後iPad、Mac、Apple TV等產品的發布，都只會以新聞稿、媒體簡報和線上商店更新的方式宣布。

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