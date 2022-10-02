蘋果iPhone的Touch ID功能 可能已去不回

根據彭博資訊，蘋果Touch ID功能可能不會再出現在iPhone上了。（美聯社）

蘋果 公司從2017年的iPhone X開始，以Face ID取代Touch ID，但部分消費者對Touch ID仍有很強烈的感情，根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman），雖然蘋果測試了將Touch ID添加回iPhone，但實際上不太可能很快發生。

葛曼表示，蘋果內部一直在討論讓高階iPhone重新搭載Touch ID的可能性。該公司已測試螢幕下Touch ID功能，以及在電源按鈕上添加Touch ID。但葛曼說：「我相信Face ID會繼續存在，Touch ID不會回歸旗艦iPhone——至少在可預見未來的任何時候」，Touch ID都不太可能出現。

雖然iPhone 15帶有Touch ID的機會渺茫，不過葛曼提出了一種可能性：蘋果可能安排Touch ID出現在低階iPhone的電源按鈕上，例如iPhone SE。但他至今沒聽說過實際上正在籌備此事的消息。

另外，葛曼指出，上月iPhone 14的大型發布會可能就是蘋果公司2022年的重頭戲，暗示此後iPad、Mac、Apple TV等產品的發布，都只會以新聞稿、媒體簡報和線上商店更新的方式宣布。