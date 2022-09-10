iPhone沒電也能付款 她分享隱藏版功能 網友學起來

女網友意外發現蘋果錢包的秘密功能。示意圖。（路透）

一名旅居香港 與紐約的網紅，搭乘香港地鐵時手機 沒電無法付款，求助路人後意外發現蘋果錢包（APPLE WALLET）的秘密功能，並把這項功能實測拍下上傳到TikTok，意外獲得網友迴響。

根據太陽報報導，與未婚夫因工作旅居在香港與紐約之間的女演員、內容創作者科絲（Anastasia Koss）因為工作原因常需要移動，並高度依賴電子支付，身上很少攜帶現金。

某日她在香港搭地鐵時，手機臨時沒電，她緊張求助路人，沒想到從這位路人口中獲得iPhone的秘密功能，路人告訴他，如果她的地鐵卡 有串接到蘋果錢包，即便手機壞掉，依然可以感應使用。

起初科絲不相信有這項功能，但回到家後，她開始研究如何設定這項功能，她發現從設定（Settings）裡找到錢包與蘋果付款（Wallet&Apple Pay），接著開啟「Express Mode」選項，可以讓卡片中的NFC晶片保持啟動狀態。

科絲分享這項功能到TikTok，獲得許多網友嘗試，也回覆科絲這項功能真的救了他們。

科絲之後用手機實測，手機沒電時，仍可以感應付錢或搭地鐵，她也提醒任何2018年以後的iPhone 機型都可以找到這項設定使用。

而蘋果在官網上證實這項功能，在低限度的電量下，感應付款這項服務仍有支援，但若是用戶自行關機，則該功能將無法使用。