3大廠颳起不了「摺疊手機旋風」？網一面倒曝殘酷關鍵

小米MIX Fold 2在8月11日亮相，展開的薄度僅5.44mm。（翻攝自小米官網）

摺疊手機 暑假來勢洶洶。三星 、Motorola、小米三大品牌四款產品搶攻該市場，三星更想讓摺疊機成為主流手機。除了先前聯合新聞網訪問YouTuber表示，今年整體數位市場似乎偏向「3C冷感」。不過一名網友認為，至今似乎還是沒颳起「摺疊機旋風」，詢問網友未來發展，引起網友不少熱議。

一名網友日前在批踢踢（PTT）的Mobilecomm表示，他在10日的三星新機發表會時，看了評測網站的發表介紹，驚訝PTT的Mobilecomm討論版「竟然完全都沒有討論串」，讓他好奇三星的摺疊手機已出到第4代（Galaxy Z Fold4和Galaxy Z Flip4），認為討論熱度不足，「似乎颳起不了摺疊式手機旋風。」詢問網友「怎麼看待摺疊式手機的未來發展？」

Motorola razr 2022定價為5999人民幣。（翻攝自Motorola官網）

多數網友紛紛回應「等蘋果 （Apple）重新定義，才會普及。」、「只有蘋果可以創新」、「不是水果牌（指蘋果）不要妄想可以教育、改變使用者習慣。」、「蘋果如果出了就代表技術成熟可以買了。」提到蘋果「確實是指標，在噱頭眾多的今天，蠻少看錯趨勢的。」舉例安卓手機流行的曲面螢幕，「蘋果就至今沒有去淌混水。」、「蘋果說了算，其他廠就是打不贏蘋果才要搞這些東西。」

也有網友表示，摺疊手機還有摺痕問題及使用者體驗，「摺疊目前有一個大問題是App偶爾還是不相容，有些按鍵會消失。」、「螢幕比例的致命傷看影片，無法全螢幕滿版播放，那我買摺疊幹嘛。」、「優點就打開那瞬間吸睛，沒了。」再來是定價太高也是其中原因。

三星Galaxy Z Flip4可自訂封面螢幕，打造個人化風格。（翻攝自三星官網）

若以此次定價來看，三星的Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4各自定價為1799.99美元起和999.99美元起，小米超輕薄Mix Fold 2定價為8999人民幣起（約約1343美元起），Motorola razr 2022為5999人民幣（約895美元起），價格從一般到貴都有。

另外也有網友樂觀看待，「（摺疊手機）概念很好，我覺得後續發展還是有潛力。」、「我是挺支持三星這樣敢於嘗試創新。」