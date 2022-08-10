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任天堂調漲Switch售價以反映成本？社長回應了

編譯洪啟原／綜合外電
電玩大廠任天堂社長古川俊太郎接受日經新聞專訪時說，暫不考慮以調漲遊戲旗艦機Switch售價，來彌補生產和運輸成本日增這個缺口，以免漲價嚇跑消費者。(路透)
電玩大廠任天堂社長古川俊太郎接受日經新聞專訪時說，暫不考慮以調漲遊戲旗艦機Switch售價，來彌補生產和運輸成本日增這個缺口，以免漲價嚇跑消費者。(路透)

電玩大廠任天堂社長古川俊太郎接受日經新聞專訪時說，目前不考慮以調漲旗艦遊戲機Switch的售價，幫助緩和生產和運輸成本日增的缺口，以免嚇跑消費者。

晶片和其他零組件缺貨拖累，任天堂上季Switch遊戲機銷售年減23%，並且拖累獲利。任天堂預估，到明年3月底止的今年度淨利料將減少29%，表現不如去年度淨利僅稍微下滑。自2017年Switch上市以來，任天堂淨利已勁增兩倍

任天堂仍維持今年度賣出2,100萬台Switch的銷售目標不變。已問世五年的Switch，也和前幾代主機一樣，正邁向銷售趨緩的生命周期，但古川俊太郎說，未來數月將有一系列遊戲大作登場，有望提振Switch銷售。

以下為古川俊太郎接受日經新聞訪談的節錄內容：

任天堂採購半導體的情況如何？

我們和不同的企業夥伴合作，今夏後半的供貨有望改善。從今年度銷售目標2,100萬台的角度來看，但我們只有對今年的明確生產展望，此外的事都不確定。

我不能明確講出哪些產品缺貨。任天堂將繼續銷售三款Switch：標準款、降價的Switch Lite，以及搭載OLED的機型。我們將研擬最佳策略，也正盡力以適當價格採購高品質的產品，同時放眼未來幾年。

在爭奪晶片等零組件的競賽中，任天堂是否輸給汽車等大型產品製造商？

壓低價格不會對我們的零組件採購造成困擾，問題是供不應求。

漲價是選項之一嗎？

答：我們目前不考慮漲價，有兩個原因。為了提供廣泛客戶獨特的娛樂體驗，我們希望避免漲價，以免嚇跑消費者。我們是在全球的多元娛樂環境下競爭，我們總是從我們提供的娛樂價值來思考定價。

我們的產品還包括軟體。任天堂迄今為止已賣出1億套Switch遊戲，這對維持我們整體的業務動能很重要。一般來說，日圓貶值將削弱Switch在日本市場的獲利能力。

任天堂有能力吸收日增的原物料跟運輸成本嗎？

答：目前來看，OLED版Switch的獲利率一直低於其他兩款Switch主機。成本無疑持續攀升，在海空運都是如此，我們正在思考我們還能做什麼。

日圓貶值可能是任天堂的一大利多，因為我們的多數銷售都來自海外，但我們的海外促銷和人力成本也會增加。我們正買進更多外幣庫存，以應付這種情況。

任天堂 晶片 汽車

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