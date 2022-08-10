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三星兩款摺疊機亮相 今年出貨拚倍增

中央社台北10日電
三星Galaxy Z Fold4結合更明亮的7.6吋內頁螢幕、120Hz智慧動態調節更新頻率，搭載升級50MP廣角鏡頭。中央社
三星Galaxy Z Fold4結合更明亮的7.6吋內頁螢幕、120Hz智慧動態調節更新頻率，搭載升級50MP廣角鏡頭。中央社

三星今天宣布推出兩款第4代摺疊智慧機Galaxy Z Flip4與Z Fold4，升級相機設計與功能。研調指出，2022年全球摺疊機出貨量將較去年倍增，三星看好2025年全球摺疊機整體出貨7500萬台將提前達陣。

三星今天舉行全球發布會，推出兩款第4代摺疊智慧機Galaxy Z Flip4與Z Fold4，三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，三星掀起一波摺疊手機熱潮，將最初被歸類為「激進」產品的裝置，轉型為受全球數百萬消費者青睞的新主流。

根據研調機構Counterpoint Research預估，2022年摺疊手機出貨量將較2021年900萬台倍增至1800萬台、2023年甚至將成長至3000萬台。

研調機構Strategy Analytics也進一步預估，摺疊手機總銷量將在2025年達到7500萬台，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙認為，摺疊手機呈現「指數型成長」，出貨7500萬台的目標有望提早達陣。

三星是目前市場上摺疊手機的龍頭，根據研調機構DSCC報告指出 ，2022年第1季全球摺疊智慧手機出貨量年增571%、共222萬支，三星占據近74%市占率，高居首位。

Galaxy Z Flip4與Z Fold4兩款摺疊機皆配備三星Armor鋁合金邊框、轉軸保護設計，前後玻璃機身採用獨家Corning Gorilla Glass Victus+，結構耐用度也提升，並具備IPX8防水等級。

Galaxy Z Flip4升級相機體驗、加大容量的電池以及延伸的外觀顏色客製選擇，且僅需將Z Flip4稍微折起，便可啟動FlexCam，以免手持方式拍攝影片，或以各種角度進行團體自拍，透過升級版「封面螢幕自拍」功能，可直接從封面螢幕開啟主相機。

Flip4升級版相機搭載Snapdragon 8+ Gen 1行動平台，感光元件進光量較前一代提升65%。三星並與Meta建立的合作關係，FlexCam已針對社群平台包括：Instagram、WhatsApp和Facebook完成優化。

而另一款Galaxy Z Fold4摺疊機搭載高通Snapdragon 8 + Gen 1行動平台與5G超高速連網，也是首款搭載Android 12L的裝置，為Google專為摺疊手機等大螢幕體驗而推出的Android特別版本，三星並透過與Google、微軟等合作，將多工處理能力提升。

相機部份，Galaxy Z Fold4結合更明亮的7.6吋內頁螢幕、120Hz智慧動態調節更新頻率，搭載升級50MP廣角鏡頭，及30倍超高倍變焦遠距鏡頭，此外，借助更大的畫素尺寸、進光量提升23%的感光元件，即使夜間也能捕捉更清晰的影像。

除此之外，三星今天也同步推出穿戴裝置Galaxy Watch 5與Watch 5 Pro，以及升級的藍牙耳機Buds Pro 2。

觀察台灣整體智慧型手機市場，陳啟蒙分享，對比2020年，2021年整體手機銷量減少10%、銷售額小幅成長；今年上半年對比去年同期，整體市場銷量減少4%、銷售金額則減少9%。然而，台灣三星逆勢成長，2021年手機銷售較前年雙位數成長，今年上半年銷售額年增近16%、銷量年增14%，關鍵就在於旗艦機的操作。

他進一步說，三星將既有S系列結合S Pen滿足「星粉」需求，加上摺疊機魅力，發揮綜效，下半年也樂觀看待台灣手機市場，盼持續保持正向能量。

此外，市場擔憂，全球供應鏈減量是否造成三星手機供貨問題？陳啟蒙表示，台灣三星依照全球進貨量機動調整銷售計畫，因此目前並未受到影響；針對此次發表的新機，三星也提前做足準備，目前備貨樂觀。

三星 智慧型手機 Google

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