我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

10月油價恐再漲 小摩：最壞情況 飆漲2倍以上

用Google搜尋老了嗎？美年輕人改用這2個App探索新知

聯合新聞網／ 綜合報導
Google內部調查結果發現，近40%的Z世代年輕人不會用Google搜尋或地圖找資料，而會使用另外2個社群媒體。（Getty Images）
Google內部調查結果發現，近40%的Z世代年輕人不會用Google搜尋或地圖找資料，而會使用另外2個社群媒體。（Getty Images）

你最常用的搜尋網站是哪一個呢？恐怕用的類別等於你是否跟得上時代了。Google 高階副總裁表示，Google內部調查結果發現，近40%的年輕人（18至24歲）不會用Google搜尋或地圖找資料，而使用另外2個社群媒體，讓他們似乎感受到威脅。

綜合媒體報導，Google高階副總裁Prabhakar Raghavan受訪時表示，據Google的內部研究，針對18歲到24歲的美國用戶，譬如在找尋午餐資料時，約有40%的Z世代的年輕用戶不會用Google搜尋或是地圖，會改以Instagram（IG）和抖音（TikTok）等App搜尋資料，不太會輸入關鍵字，而是以身歷其境或是更新的方法發現新資訊。

報導也提到，年輕人轉往Instagram和抖音，也讓Google感受到威脅性，像是Google地圖對年輕人來說就如同紙本地圖「塞在手機裡」，對這種做法似乎不感興趣，反而著重在視覺感受的豐富度。他表示，還有一些國家的年輕人有高達30%的比例採用語音搜尋，似乎打字輸入不再是唯一搜尋條件。

抖音改變了年輕人上網的方式，Google也不得不做出因應，將會改良搜尋系統及地圖，增加更多視覺體驗，譬如結合AR眼鏡，期盼再「喚回」這些年輕人使用Google。

抖音改變了年輕人上網的方式，Google也不得不做出因應，將會改良搜尋系統及地圖...
抖音改變了年輕人上網的方式，Google也不得不做出因應，將會改良搜尋系統及地圖，增加更多視覺體驗。（路透）

Google 抖音 社群媒體

上一則

Google地圖街景驚見「6腳怪物」被牽散步…真相曝光

延伸閱讀

Google地圖街景驚見「6腳怪物」被牽散步…真相曝光

Google地圖街景驚見「6腳怪物」被牽散步…真相曝光
史上最苦畢業季 中國青年失業率19.3% 企業因疫減招求職難

史上最苦畢業季 中國青年失業率19.3% 企業因疫減招求職難
數位平台新聞付費 學者籲台灣應速立法 可向澳洲取經

數位平台新聞付費 學者籲台灣應速立法 可向澳洲取經
Google精簡人事 減緩招聘

Google精簡人事 減緩招聘

熱門新聞

日本網友在打麻將的過程中抓到Apple Watch的「最大漏洞」，讓他相當驚訝。（本報資料照片）

打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛

2022-07-14 19:39
貓咪以為可以飽餐一頓卻惹錯對象。取材自臉書

小貓把自己當獅子 潛行獵食羚羊…下一秒遭反殺

2022-07-09 22:50
母象試圖救出受困小象。(路透)

母象跪地救子 死守洞口昏厥 救援人員CPR搶回一命

2022-07-14 23:18
營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage 營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage

冰箱食物怎擺不易孳生細菌？營養師列6大管理法

2022-07-10 00:41
麥可與妻子塔利為賺取父親醫藥費，從快遞司機轉為拍成人片。（取材自TikTok）

為賺父親醫藥費 夫妻拍成人片最高月收1.5萬

2022-07-11 22:27
印度一名教授，因為學生不來上課，竟一氣之下把兩年多來的薪水全數歸還給校方。（新德里電視台YouTube影片截圖）

印度教授怨開課沒人修 怒退3萬美元薪水給校方

2022-07-12 03:29

超人氣

更多 >
香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路