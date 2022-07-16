用Google搜尋老了嗎？美年輕人改用這2個App探索新知

Google內部調查結果發現，近40%的Z世代年輕人不會用Google搜尋或地圖找資料，而會使用另外2個社群媒體。（Getty Images）

你最常用的搜尋網站是哪一個呢？恐怕用的類別等於你是否跟得上時代了。Google 高階副總裁表示，Google內部調查結果發現，近40%的年輕人（18至24歲）不會用Google搜尋或地圖找資料，而使用另外2個社群媒體 ，讓他們似乎感受到威脅。

綜合媒體報導，Google高階副總裁Prabhakar Raghavan受訪時表示，據Google的內部研究，針對18歲到24歲的美國用戶，譬如在找尋午餐資料時，約有40%的Z世代的年輕用戶不會用Google搜尋或是地圖，會改以Instagram（IG）和抖音 （TikTok）等App搜尋資料，不太會輸入關鍵字，而是以身歷其境或是更新的方法發現新資訊。

報導也提到，年輕人轉往Instagram和抖音，也讓Google感受到威脅性，像是Google地圖對年輕人來說就如同紙本地圖「塞在手機裡」，對這種做法似乎不感興趣，反而著重在視覺感受的豐富度。他表示，還有一些國家的年輕人有高達30%的比例採用語音搜尋，似乎打字輸入不再是唯一搜尋條件。

抖音改變了年輕人上網的方式，Google也不得不做出因應，將會改良搜尋系統及地圖，增加更多視覺體驗，譬如結合AR眼鏡，期盼再「喚回」這些年輕人使用Google。