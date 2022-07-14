打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛

日本網友在打麻將的過程中抓到Apple Watch的「最大漏洞」，讓他相當驚訝。（本報資料照片）

科技日新月異，穿戴裝置也越發普及。許多民眾會使用Apple Watch觀察自身健康狀態，還可搭配iPhone進行螢幕解鎖、遙控拍照…等功能，讓生活與科技完美結合。然而，日本 網友卻在打麻將時，發現Apple Watch 的「最大漏洞」，讓他哭笑不得，更直呼「真的很有意思」。

日本網友在推特發文表示，近日他揪朋友們一起來打麻將，沒想到卻意外揪出「科技內鬼」。其中一位牌咖疑似在過程中抽到好牌，本還在計畫接下來要怎麼打，不料他手上的Apple Watch卻率先爆雷，直接跳出通知提醒「你的心率在上升」，好心情當場被攤在陽光下公審，讓該名友人相當崩潰。

打麻將卻被意想不到的「科技內鬼」出賣，讓其他牌咖們哭笑不得。推主也忍不住大讚「真的很有意思」，怎麼也想不到，打個麻將竟能抓出Apple Watch的「最大漏洞」。

貼文發出後立刻引發回響，網友們紛紛留言發表看法，「之前有人玩撲克牌也是被Apple Watch爆雷」、「是牌配的太好嗎？好想知道」，也有人笑稱「如果在各國首腦會談上也使用Apple Watch的話，一定很有趣」、「應該是（心跳程度）維持幾分鐘後，才會通知的樣子」。

過去也曾有類似的事件發生，日本一名網友因工作失誤被上司叫過去訓話，沒想到Apple Watch卻突然跳出「請深呼吸」的提醒，突然打斷了上司的責罵，也意外地緩和了氣氛，上司因此減弱了火氣，而他也順利度過了一關。