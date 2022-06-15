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解鎖不需用手「讓Siri幫你」iPhone神祕功能大公開

聯合新聞網／ 綜合報導
透過iphone指令設定，不用動手就能輕鬆用siri解鎖手機。（圖擷自TikTok / @hardresetinfo）
透過iphone指令設定，不用動手就能輕鬆用siri解鎖手機。（圖擷自TikTok / @hardresetinfo）

聰明的iPhone又有新魔術讓果粉透過聲音解鎖手機抖音網紅帳號@hardresetinfo在自己頻道分享這項技巧，立刻獲得超過28萬個讚，解鎖技巧讓人嘖嘖稱奇。

首先要先了解蘋果的輔助使用（Accessibility）功能，這當中蘊含大量巧妙的技巧，其中之一就是能透過Siri解鎖你的 iPhone。這聽起來可能很簡單，但若沒有正確設定是沒有任何效用的。

太陽報報導，根據抖音網紅分享的操作步驟來看，首先進入設定（Settings），接著按下輔助使用（Accessibility），再選取語音控制（Voice Control）。然後，進到自訂指令（Customise Commands）後，選新增指令（Create New Command），接著輸入「請解鎖我的手機」（Please unlock my phone），切記引號不用輸入。輸入完畢後，選取動作（action），然後再選執行自訂手勢（ Run Custom Gesture）。

完成上述步驟後，現在看著一張iPhone鍵盤的照片，然後輸入你要解鎖的密碼，示範的影片中他們輸入的是「252525」。這個點子是當你在執行指令時，手機會自動為你輸入密碼，但你需要確定你在正確位置輸入，它才能正常運作。現在你儲存手勢並回到鎖定畫面。

接下來就是測驗剛剛的設定是否有效的時刻了！確定你的畫面上鎖後，對著iPhone說：「Hey Siri,請解鎖我的手機。」然後剛剛儲存的手勢就會運作，緊接著你的手機就會解鎖了。

雖然上述的解鎖方式很方便，但卻也可能影響手機的安全性，很可能被人輕易的解鎖你的手機，所以若要用上述功能方便解鎖，千萬要記得使用複雜的短句，且只有自己私下使用。否則可能很容易就被人窺探，或是你也可以將這項功能當作試用，其它時候都把這項功能關閉。

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