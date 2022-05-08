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上海封城影響大？ 蘋果筆電大缺貨 現在下單要等2個月

記者蕭君暉／台北報導

蘋果最大筆電組裝廠廣達上海廠停工與員工暴動負面效應浮現，新款Macbook Pro筆電出現嚴重供應不順，不僅通路大缺貨，現在透過蘋果官網下單也要等至少兩個月才能拿到貨，成為這波中國清零封控下，受創最嚴重的蘋果產品線，也恐拖累廣達業績。

廣達強調，目前正全力加快生產，希望能縮短消費者等待拿到Macbook Pro的時間。記者實測，昨（8）日在蘋果官網下訂搭載蘋果自行研發M1晶片的14吋與16吋Macbook Pro，都要等到6月29日到7月13日才能拿到，而且官網顯示的時間，不含延後出貨的可能，意味即使下單也不見得會在預定時間收到，凸顯整體供應狀況混亂。

業界分析，新款Macbook Pro大缺貨，反映主力組裝廠廣達上海廠先前受制當地封控，生產線運作受阻，以及日前員工暴動導致工人無心工作等因素有關。蘋果「無貨可出」，也意味廣達出貨量受創大，同步影響業績。

中國前波大規模封控，業界高度關注蘋果硬體生產狀況，iPhone最大組裝廠鴻海集團鄭州廠區不受影響，讓市場鬆一口氣，如今卻傳出Macbook Pro供貨大亂，成為成為這波中國清零封控下，受創最嚴重的蘋果產品線。

廣達在上海約有4萬名員工和八個廠房，該公司在4月13日曾公告，旗下上海廠暫時停工，4月18日則宣布約有2000名率先員工復工，復工率超過5%，4月22日復工率預計為15%，其中廣達上海的F1廠和F3廠正逐步重新營運。但從目前MacBook Pro大缺貨來看，廣達上海廠實際出貨受阻仍相當嚴重。

外電9to5mac報導也披露，14吋與16吋MacBook Pro似乎太受歡迎，無論客製版或非客製版訂單，現在下訂都得至少等到7月才有機會出貨，且有許多早在2月就下單的用戶，一樣延到7月才會出貨。

也有消費者在Twitter發文，3月下訂MacBook Pro，被要求等30天才能出貨，近期又被通知要延長至45天才會出貨。推文下有人回覆，即便跑遍美國奧勒岡或華盛頓的Apple Store也買不到現貨。

台灣消費者也是抱怨連連，有網友在批踢踢Mac板抱怨，預訂MacBook Pro至今遲遲沒有扣款，很怕會收到延期通知。

分析師認為，廣達上海廠停工將嚴重影響蘋果MacBook出貨，因為廣達幾乎是蘋果MacBook唯一代工夥伴，在蘋果的主要產品中，MacBook在中國中國，將因廣達停產而停工期間受到的影響最大。

蘋果 Macbook 復工

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