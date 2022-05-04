走進星戰電影音效創作基地 上百台蘋果裝置讓靈感成真

Skywalker Sound的世界級藝術家在George Lucas擁有的Skywalker Ranch天行者牧場為《星際大戰》和《印第安納瓊斯》等系列電影創作世界上辨識度最高的聲音。圖／蘋果提供

選在「星際大戰日」這天，蘋果 以全新的感官體驗角度，帶領《星際大戰》影迷們走進位於加州偏遠地帶的聲音創作基地「Skywalker Sound」，透過甫上線的全新紀錄片《Behind the Mac: Skywalker Sound》，揭曉藝術家們如何用Mac探索遙遠星系的聲音。

由George Lucas擁有和構思，Skywalker Sound即是創作出系列作品所有聲音效果的世界級聲音設計、編輯、混音和音訊後製工作室，也象徵著Lucas經常掛在嘴邊的至理名言「聲音至少佔觀影體驗的50%」。

Skywalker藉由大約130台機架式Mac Pro、50台iMac、50台MacBook Pro和50台運行Pro Tools作為主要音訊App 的Mac mini，以及一系列iPad、iPhone 和Apple TV裝置的力量，推動聲音藝術，重塑產業。

從Mac代表性的升F開機聲，到發送電子郵件的嗖嗖聲、機器人喚醒，或光劍迸發出光芒，背後都有一個基本元素：啟動。圖／蘋果提供

聲音剪輯師Ryan Frias表示，「從事創意工作的人不希望被科技扯後腿。當你有想法，且很希望將想法實現於像這樣的空白畫布上，就非常需要能跟上你思考速度提供成果的快速工具。」

在Skywalker Sound他們建立了一個內含超過70萬筆錄音的聲音庫，且每一位聲音設計師都擁有擁有一個收藏珍貴錄音的個人聲音庫。對聲音設計師而言，靈感來臨的時刻無法預測、也可能憑空出現，即使老舊的設備也可能出現意想不到的驚喜機會。

Skywalker Sound的聲音剪輯主任兼聲音設計師Al Nelson表示：「我們不斷追求能喚起情感的聲音。」圖／蘋果提供

而神奇的是，聲音設計師不只從無到有的創造聲音，在《星際大戰》中，甚至完全使用自然的聲音來創作科幻作品。聲音剪輯主任楊芊百卉強調在大自然環境採集現場錄音時，現場配備MacBook Pro的便利性。她說：「我們可以將Pro Tools工作檔帶到工作現場，觀察、錄音，並快速組合所有元素，測試成效是否符合需求。」而靈活運用各種App的協助，更是工作流程中不可或缺的一部分。

隨著Skywalker Sound的藝術家們進入電影 製作的數位時代，他們也對想成為電影製作人的後進帶來中肯建議。Burtt表示，「要傾聽周遭的世界，建立你的音效收藏」。現在透過iPad或MacBook上大量便宜的App，就可以在家中進行各式剪輯和混音，甚至iPhone錄音在專業環境中「完全可用」。

想要知道經典的R2-D2、黑武士的呼吸聲、光劍等音效是由哪一位設計師創造出來的，趕快至蘋果官方YouTube頻道瀏覽。