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iPhone 14系列看不到甜甜價？因這關鍵「不影響銷量」

聯合新聞網／綜合報導
不少部落客爆料，iPhone 14不會再出mini款，但仍為4款機種：iPhone 14（6.1吋）、首次推出的iPhone 14 Max（6.7吋）、iPhone 14 Pro（6.1吋）和 iPhone 14 Pro Max（6.7吋）。（翻攝自theapplehub推特）
不少部落客爆料，iPhone 14不會再出mini款，但仍為4款機種：iPhone 14（6.1吋）、首次推出的iPhone 14 Max（6.7吋）、iPhone 14 Pro（6.1吋）和 iPhone 14 Pro Max（6.7吋）。（翻攝自theapplehub推特）

外界傳出蘋果iPhone 14系列將捨棄mini款，再推4款機種，其中為首次推出的iPhone 4 Max。日前媒體也預測iPhone 14系列的相關售價，相較iPhone 13系列，恐怕又要漲價。

不少媒體及部落客皆爆料，因iPhone 13 mini銷售不如預期，iPhone 14系列幾乎不會再出mini款，但仍為4款機種、2種尺寸，為iPhone 14（6.1吋）、首次推出的iPhone 14 Max（6.7吋）、iPhone 14 Pro（6.1吋）和iPhone 14 Pro Max（6.7吋），其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的螢幕將改變以往瀏海外觀，改為類似「橫向驚嘆號」的挖孔螢幕設計。

媒體也報導，蘋果想加大iPhone 14系列與iPhone 14 Pro系列的差距，除了外觀與處理器的不同外，價格也會有所差異。

不過，分析師表示，因匯率關係，iPhone 14系列可能導致美國以外的地區漲價，不過分析師樂觀看待此波漲價不會影響銷量。

從外流照片可見，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max捨...
從外流照片可見，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max捨棄瀏海外觀，改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計。（翻攝自數碼科技男微博）

iPhone 蘋果 分析師

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