iPhone 14系列看不到甜甜價？因這關鍵「不影響銷量」

不少部落客爆料，iPhone 14不會再出mini款，但仍為4款機種：iPhone 14（6.1吋）、首次推出的iPhone 14 Max（6.7吋）、iPhone 14 Pro（6.1吋）和 iPhone 14 Pro Max（6.7吋）。（翻攝自theapplehub推特）

外界傳出蘋果iPhone 14系列將捨棄mini款，再推4款機種，其中為首次推出的iPhone 4 Max。日前媒體也預測iPhone 14系列的相關售價，相較iPhone 13系列，恐怕又要漲價。

不少媒體及部落客皆爆料，因iPhone 13 mini銷售不如預期，iPhone 14系列幾乎不會再出mini款，但仍為4款機種、2種尺寸，為iPhone 14（6.1吋）、首次推出的iPhone 14 Max（6.7吋）、iPhone 14 Pro（6.1吋）和iPhone 14 Pro Max（6.7吋），其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的螢幕將改變以往瀏海外觀，改為類似「橫向驚嘆號」的挖孔螢幕設計。

媒體也報導，蘋果想加大iPhone 14系列與iPhone 14 Pro系列的差距，除了外觀與處理器的不同外，價格也會有所差異。

不過，分析師 表示，因匯率關係，iPhone 14系列可能導致美國以外的地區漲價，不過分析師樂觀看待此波漲價不會影響銷量。