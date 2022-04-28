Snap發表「飛天相機」將推新功能擴大AR市場布局

美國社群媒體平台Snap將推出多種新功能，幫助合作品牌在更容易在Snapchat建立AR購物體驗，和預計推出飛天相機。(美聯社)

美國社群媒體 平台Snap 28日在發表新技術的年度峰會中宣布，將推出多種新功能，幫助合作品牌更容易在Snapchat 應用程式（App ）建構擴增實境（AR）的購物體驗，還預計推出自拍無人機。

Snap預計推出袖珍型自拍無人機「Pixy」，力推Snap硬體事業的成長。Pixy可以飛到使用者頭頂上數英尺的地方拍照和錄影，再降落到使用者手上，這款會飛的相機要價230美元，將在美國和法國販售。

Snap今年度合夥人峰會的主題是「回到現實」（Back to Reality），反映Snap過去幾年聚焦於發展AR，這種技術主要利用電腦圖像強化照片、影片或真現實世界的體驗。

Snap共同創辦人和技術長莫菲（Bobby Murphy）接受媒體訪問時說：「我們認為有莫大的機會，建立與我們面前事物進行連結的工具。」

Snap將開始為AR開發商提供包括資料儲存在內的多種免費服務。到目前為止，相機濾鏡和鏡頭功能一直很簡單，檔案容量也盡量壓縮，以便快速上傳至Snapchat。莫菲表示，有了更大的資料儲存空間，AR開發商將能創建更多具備複雜功能的AR體驗，例如AR花園將能採用更多花卉和植物的3D模型。

Snap也將在Snapchat推出「Dress Up」的新功能，允許用戶瀏覽AR購物濾鏡，以虛擬方式試穿衣服和試戴配件。Snapchat目前擁有逾6億全球用戶，高於去年的5億。