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Meta追求「iPhone時刻」訂2024年推首款AR眼鏡

編譯季晶晶／綜合外電
臉書母公司Meta開發擴增實境眼鏡，傳出目標是2024年發表上市。示意圖，非文中的AR眼鏡。(取材自Meta官網）
臉書母公司Meta開發擴增實境眼鏡，傳出目標是2024年發表上市。示意圖，非文中的AR眼鏡。(取材自Meta官網）

科技媒體Engadget根據匿名消息來源報導，致力打造元宇宙的臉書母公司Meta已投入數十億美元開發擴增實境（AR）眼鏡，目標是在2024年發表首款AR眼鏡、2026年打造出「更輕巧、更先進的款式」，以及2028年推出第三代新品。

這是Meta一項代號為「Project Nazare」的計畫。首款AR眼鏡毋須手機，但使用者需要一個「手機形狀的裝置」處理運算，並靠高效能薄膜材料實驗室衍生出來的電脈衝腕帶來進行控制。

首款AR眼鏡應該是基於Android，可以提供「完整的」AR體驗，有3D視覺、眼球追蹤、外置攝影鏡頭、立體聲、相對廣角的視野，以及「能被廣為接受的」外觀。核心功能將是與其他人的「全像投影」進行交流，就像Meta去年秋天配合品牌重塑活動發表影片所描述的那樣。

根據CNET，由於材料昂貴，成本料將超過299美元的Oculus Quest 2虛擬實境頭戴式裝置。Meta對首款AR眼鏡的銷售，顯然沒有寄望太高。Meta可能以「較低的數萬美元」的價格，賣給愛好者和開發者。但根據一位前臉書員工，祖克柏希望AR眼鏡代表Meta震撼產業的「iPhone時刻」。

Meta能否實現其雄心壯志是另一回事。 該公司面臨許多挫折，其中包括原型的硬體受到局限，雖使用尖端的microLED投影和波導技術，但它比傳統眼鏡重四倍，電池續航力僅4小時。

Meta還有一款產品也可能同時在2024年亮相，那是與手機配對的智慧眼鏡，會透過一個小形螢幕顯示通知。 

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