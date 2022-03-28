我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

蘋果傳砍單iPhone SE多達300萬支 AirPods全年減千萬組

編譯葉亭均／綜合報導
蘋果公司8日發表新一代iPhone SE。（歐新社）
蘋果公司8日發表新一代iPhone SE。（歐新社）

日經亞洲引述消息人士報導，蘋果公司計畫讓下一季iPhone SE的產量比原定減少20%，這是烏克蘭戰爭因素和通膨升溫開始削弱消費電子產品需求的初步跡象之一。

蘋果在不到三周前才推出第一款支援5G的平價機款iPhone SE，不過四名消息人士透露，蘋果現在正通知多家供應商，打算下一季砍單200萬至300萬支iPhone SE，理由是需求低於預期。

此外，蘋果也對AirPods耳機砍單，將今年全年產量調降逾1000萬組，原因是預測需求溫和，希望降低庫存水準。

根據Counterpoint Research的數據，蘋果在去年出貨7680萬副AirPods，但知情人士表示，2022年的整體出貨量可能會下滑。

蘋果也要求供應商將整個iPhone 13系列手機產量比原定規劃減少200萬支，但表示此一調整是基於季節性需求。

蘋果最新的砍單行動，凸顯出在俄烏戰爭爆發後，科技產業面臨的壓力增加，因為這場戰爭使近年困擾產業的晶片短缺情況加劇。

從美國、歐盟、到台灣、日本和南韓等多國政府都已對俄羅斯實施經濟制裁，石油、能源和原物料市場的動盪擾亂供應鏈。通膨風險竄升進一步使民眾的生活成本提高，消費電子產品的需求也出現疑慮。

在俄烏戰爭爆發後，蘋果已暫停在俄羅斯的產品銷售。根據研調業者IDC的數據，蘋果原先在俄羅斯智慧手機市場市占達16%，排行第三，去年銷售約500萬支iPhone。

蘋果公司不願針對上述報導置評。

蘋果 iPhone 俄羅斯

上一則

俄州女買炸雞「8塊只來4塊」報警 網怒譙浪費社會資源

下一則

掃墓驚見小洞他怕被盜墓「封孔」 網曝用途直呼：慘了

延伸閱讀

MacBook Air變大 將爆換機潮

MacBook Air變大 將爆換機潮
蘋果留關鍵人才 大發股票獎勵

蘋果留關鍵人才 大發股票獎勵
俄烏新一輪談判 3月28~30日將在土耳其舉行

俄烏新一輪談判 3月28~30日將在土耳其舉行
上海封城令 影響半導體、iPhone、特斯拉等出貨

上海封城令 影響半導體、iPhone、特斯拉等出貨

熱門新聞

歐陽娜娜、迪麗熱巴、木村光希詮釋LV春夏全新Moonlight系列靴款。圖／取自微博、IG

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

2022-03-26 16:34
吊燈真的難清理。圖／摘自Pexels

師傅提醒4大錯誤裝潢法 白色廚房、灰色地磚是大忌

2022-03-25 14:20
咖啡渣。圖：pixabay

咖啡渣種菜產量高 田間研究發現還能驅蟲抑菌

2022-03-21 16:41
有別於安卓手機的機海戰術，iPhone機型不多又廣受歡迎，多數人通常會猜iPhone是年度銷售冠軍。路透

這款平價手機去年力壓iPhone 成為全球最暢銷手機

2022-03-23 12:33
馬斯克為特斯拉德國新廠開幕獻舞。（影片截圖）

馬斯克再獻舞 特斯拉首座歐洲廠揭幕 市值重回1兆美元

2022-03-22 23:30
小男孩搭機大哭。(影片截圖)

男童搭機大哭 乘客集體大合唱神曲哄孩超溫馨

2022-03-23 04:23

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」