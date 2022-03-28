蘋果傳砍單iPhone SE多達300萬支 AirPods全年減千萬組

蘋果公司8日發表新一代iPhone SE。（歐新社）

日經亞洲引述消息人士報導，蘋果 公司計畫讓下一季iPhone SE的產量比原定減少20%，這是烏克蘭戰爭因素和通膨升溫開始削弱消費電子產品需求的初步跡象之一。

蘋果在不到三周前才推出第一款支援5G的平價機款iPhone SE，不過四名消息人士透露，蘋果現在正通知多家供應商，打算下一季砍單200萬至300萬支iPhone SE，理由是需求低於預期。

此外，蘋果也對AirPods耳機砍單，將今年全年產量調降逾1000萬組，原因是預測需求溫和，希望降低庫存水準。

根據Counterpoint Research的數據，蘋果在去年出貨7680萬副AirPods，但知情人士表示，2022年的整體出貨量可能會下滑。

蘋果也要求供應商將整個iPhone 13系列手機產量比原定規劃減少200萬支，但表示此一調整是基於季節性需求。

蘋果最新的砍單行動，凸顯出在俄烏戰爭爆發後，科技產業面臨的壓力增加，因為這場戰爭使近年困擾產業的晶片短缺情況加劇。

從美國、歐盟、到台灣、日本和南韓等多國政府都已對俄羅斯 實施經濟制裁，石油、能源和原物料市場的動盪擾亂供應鏈。通膨風險竄升進一步使民眾的生活成本提高，消費電子產品的需求也出現疑慮。

在俄烏戰爭爆發後，蘋果已暫停在俄羅斯的產品銷售。根據研調業者IDC的數據，蘋果原先在俄羅斯智慧手機市場市占達16%，排行第三，去年銷售約500萬支iPhone。

蘋果公司不願針對上述報導置評。