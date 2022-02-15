我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

蘋果傳今年新推螢幕產品 可能分24、27、32吋三款

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果傳出今年可能新推出螢幕產品。示意圖。(美聯社)
蘋果傳出今年可能新推出螢幕產品。示意圖。(美聯社)

蘋果公司（Apple）自從2016年停產27吋的Thunderbolt大螢幕之後，還沒推出過較平價的螢幕，目前僅售5000美元的昂貴產品Pro Display XDR，但謠傳情況可能很快會有改變。

MacRumor引述彭博資訊科技記者古爾曼（Mark Gurman）報導，Thunderbolt的繼任產品正在開發中，在Pro Display XDR之外，做為消費者導向的低成本螢幕出售。定價不像Pro Display XDR那樣高，因此亮度和對比度會降低。

蘋果可能發布兩種尺寸，大概是24和27吋。樂金據稱正研發新面板，可能供應蘋果的24、27和32吋螢幕。24和27吋可能是新的低價選擇，32吋則給Pro Display XDR。 

蘋果已經有24和27吋iMac，所以如果獨立存在的螢幕提供同樣的尺寸可供選擇，也說得通。27吋和32吋都會是120Hz可變更新率的mini-LED螢幕。

Pro Display XDR的繼任產品預料也是32吋，並持續提供6K解析度。謠傳蘋果研發中的螢幕將使用A13晶片，不過蘋果也有更新的A14或A15可選。定價可能還是5000美元上下。另有傳聞說，消費者導向的兩款螢幕可能是2500美元。

如果真有三種尺寸，有可能32吋賣5000美元，27吋2500美元，24吋可能更便宜，或許是蘋果Thunderbolt的999美元左右。

蘋果會在2022年推出多款新Mac，包括新版Mac mini、新款MacBook Air、更小的Mac Pro，以及改款的iMac和MacBook Pro，所以跟著這波Mac發布獨立螢幕是明智之舉。但目前還沒任何消息，不確定2022年是否真能看得到。

蘋果 晶片 Apple

上一則

首度當媽找代孕？ 超模「黑珍珠」霸氣宣告孩子是親生

延伸閱讀

iPhone電池健康度愈來愈低 蘋果官方推4招延續電池壽命

iPhone電池健康度愈來愈低 蘋果官方推4招延續電池壽命
洋槐與奧斯丁（全文完）

洋槐與奧斯丁（全文完）
疫情期間勞苦功高 蘋果美國零售門市人員最多加薪10%

疫情期間勞苦功高 蘋果美國零售門市人員最多加薪10%
擊敗三星 蘋果去年Q4手機出貨冠全球

擊敗三星 蘋果去年Q4手機出貨冠全球

熱門新聞

「百靈果News」主持人凱莉日前和8名年輕男子泡野溪溫泉，但網友大歪樓，紛紛問照片中的左一男在水中握的是什麼？ （截圖自臉書粉專「凱莉蹲下去」）

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

2022-02-11 04:06
一名女網友意外得知男友讀到大學還會跟媽媽一起洗澡，讓她不敢相信。（示意圖／取材自pixabay）

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

2022-02-11 04:30
三名八旬老人結伴觀賞超級盃球賽，55年來從未間斷，圖為三人在超級盃前夕抵達洛杉磯。(Getty Images)

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」

2022-02-12 22:18
華盛頓州一對夫婦尼克與麗莎去年底買了一間在奧卡諾根屋齡115年的歷史建築，上周裝修房子時竟發現長18公尺的「隱藏版」壁畫。（取材自YouTube@KREM 2 News）

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

2022-02-07 03:01
美國芝加哥日前發生一名患有精神病的裸男悄悄潛入80歲老奶奶丹尼絲（右）的住處，並把她挾持為人質。丹尼絲住在西雅圖的女兒很快注意到她一反常態、沒有發出當天的Wordle字謎遊戲成績，立刻決定報警，也讓她最終平安獲救。資料畫面。(路透)

反常沒收到Wordle字謎成績 機警女兒報案救出媽媽

2022-02-11 03:12
日本一名飼主帶3歲的秋田犬外出散步，途中卻突然不肯前進，死命抵抗牽繩，眼睛被擠得瞇成一條縫。(取材自Twitter)

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

2022-02-13 03:52

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1
相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友