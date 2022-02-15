蘋果傳今年新推螢幕產品 可能分24、27、32吋三款

蘋果傳出今年可能新推出螢幕產品。示意圖。(美聯社)

蘋果 公司（Apple ）自從2016年停產27吋的Thunderbolt大螢幕之後，還沒推出過較平價的螢幕，目前僅售5000美元的昂貴產品Pro Display XDR，但謠傳情況可能很快會有改變。

MacRumor引述彭博資訊科技記者古爾曼（Mark Gurman）報導，Thunderbolt的繼任產品正在開發中，在Pro Display XDR之外，做為消費者導向的低成本螢幕出售。定價不像Pro Display XDR那樣高，因此亮度和對比度會降低。

蘋果可能發布兩種尺寸，大概是24和27吋。樂金據稱正研發新面板，可能供應蘋果的24、27和32吋螢幕。24和27吋可能是新的低價選擇，32吋則給Pro Display XDR。

蘋果已經有24和27吋iMac，所以如果獨立存在的螢幕提供同樣的尺寸可供選擇，也說得通。27吋和32吋都會是120Hz可變更新率的mini-LED螢幕。

Pro Display XDR的繼任產品預料也是32吋，並持續提供6K解析度。謠傳蘋果研發中的螢幕將使用A13晶片 ，不過蘋果也有更新的A14或A15可選。定價可能還是5000美元上下。另有傳聞說，消費者導向的兩款螢幕可能是2500美元。

如果真有三種尺寸，有可能32吋賣5000美元，27吋2500美元，24吋可能更便宜，或許是蘋果Thunderbolt的999美元左右。

蘋果會在2022年推出多款新Mac，包括新版Mac mini、新款MacBook Air、更小的Mac Pro，以及改款的iMac和MacBook Pro，所以跟著這波Mac發布獨立螢幕是明智之舉。但目前還沒任何消息，不確定2022年是否真能看得到。