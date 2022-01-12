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問題呼吸機恐有害 飛利浦再撥款逾70億召回

中央社海牙12日綜合外電報導
電子巨擘飛利浦公司再撥出美金2億5700萬，用於召回出問題的呼吸機。(Getty Images)
電子巨擘飛利浦公司再撥出美金2億5700萬，用於召回出問題的呼吸機。(Getty Images)

荷蘭電子巨擘飛利浦（Philips）今天表示，公司再撥出2億2500萬歐元（約美金2億5700萬）用於召回出問題的呼吸機。這些設備將使用者置於吸入可能有毒泡棉顆粒的風險。

飛利浦去年已撥款5億歐元處理召回呼吸機一事，但公司表示，由於需維修的機器數量高於預期，因此需要更多資金。

消息公佈後，飛利浦股價在阿姆斯特丹證券交易所下跌14%。

飛利浦執行長萬豪敦（Frans Van Houten）在聲明說：「患者福祉是我們在飛利浦所做一切的核心，我們的目標是盡快為患者找出解決方案。」

這款有問題的設備多用於睡眠呼吸中止症（sleep apnoea）等患者的家中。飛利浦去年6月宣布使用者恐吸入或吞下隔音泡棉降解的顆粒後，將這些設備召回。

飛利浦去年表示，患者面臨泡棉產生的「可能毒性和致癌」風險，以及頭痛等其他症狀。

飛利浦指出，將召回範圍擴大至一些舊機型後，公司現在將基於安全原因採取的修正行動準備金增加了約2億2500萬歐元，主要是由於需要修復的設備數量增加。

飛利浦如今預期必須在全球召修520萬台設備。到目前為止，飛利浦已生產150萬套維修用具，其中70萬套已送到客戶手中。

此外，飛利浦今天並表示，由於呼吸機召回和供應鏈問題，公司2021年最後一個季度銷售額可能比預期的49億歐元低3億5000萬歐元。

供應鏈 致癌 股價

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