我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠

蘋果挑戰PayPal？iPhone被看好可成為終極財務管理工具

編譯季晶晶／綜合報導
彭博資訊Power On時事通訊撰稿記者葛曼表示，蘋果的iPhone及其生態系統有轉變為終極財務管理工具的條件。(路透)
彭博資訊Power On時事通訊撰稿記者葛曼表示，蘋果的iPhone及其生態系統有轉變為終極財務管理工具的條件。(路透)

目前有超過10億人使用iPhone追蹤管理自己的健康資訊和住家裝置，包括啟動他們的寶馬汽車。但在財務管理方面，蘋果Apple Pay雖然成為美國使用最頻繁的行動支付，Apple Card卻未造成大轟動。

為彭博資訊撰寫「Power On」時事通訊的記者葛曼（Mark Gurman）表示，憑藉與銀行的關係、消費者的信用卡和銀行帳戶數據、值得信賴和保護隱私的形象，以及能將複雜任務簡化的歷史，蘋果擁有將iPhone及其生態系統轉變為終極財務管理工具的基石。

首先，蘋果必須在美國以外地區推出它的信用卡。2019年推出的Apple Card已經三周年，蘋果令人意外地尚未擴展此一關鍵產品。

其次，Apple Card的主要功能是對購買蘋果產品提供分期付款的選擇，葛曼建議升級推出搭配奬勵更優的Apple Card+，挑戰美國運通簽帳卡American Express Platinum和摩根大通銀行信用卡Chase Sapphire Reserve。蘋果可與合作夥伴高盛集團共同確保消費者獲得合適的信貸額度，不會被隨意拒絕；同時，對更具價值的消費，提供1%、2%、或3%現金回饋。

第三，蘋果可效法PayPal，將其皮夾應用程式Wallet轉換成包羅萬象的金融體驗，包括管理和支付帳單、傳送和收受資金、處理先買後付交易，並為實體和線上零售商儲存優惠券或折扣。

第四，蘋果還可以將（僅限美國使用的）現金卡轉變成真正的借記卡，允許Apple Pay之外的用途。

有了借記卡，蘋果接下來可以推出數位優先的支票帳戶和儲蓄帳戶。高盛、美國運通和其他人都已經做此嚐試，但距離徹底變革銀行還很遙遠。葛曼認為，蘋果擅長使用者界面設計，又有深入整合金融產品的能力，能真正做到一站式的資金管理。

葛曼還說，如果蘋果能為用戶以數位方式安全儲存資金，也應該協助進行投資。蘋果已有很棒的內建應用程式可以追踪個股，應該再與知名的證券交易公司合作，例如E*Trade或富達（Fidelity），讓用戶在應用程序內管理和追蹤他的投資。甚至像健康應用程式裡的健康提示一樣，透過文章幫助用戶了解投資。

另一個構想是：自動將Apple Card的現金回饋拿來投資，並推出零錢投資功能，以挑戰Acorns和Robinhood的未來計畫。

蘋果即將在1月27日公布本年度第1季、也就是2021年假期旺季賺了多少錢。預計該公司將公布比以往任何時候賺了更多的錢，會超過一年前的1114億美元。

蘋果 Apple 投資

上一則

具5G功能iPhone SE 傳3月發表

延伸閱讀

具5G功能iPhone SE 傳3月發表

具5G功能iPhone SE 傳3月發表
Chrome瀏覽器爆災情 iPhone用戶更新後竟死當 1招秒解

Chrome瀏覽器爆災情 iPhone用戶更新後竟死當 1招秒解
庫克去年入帳近億 是蘋果員工平均工資1447倍

庫克去年入帳近億 是蘋果員工平均工資1447倍
蘋果CEO庫克去年薪酬多5倍 合計近1億美元

蘋果CEO庫克去年薪酬多5倍 合計近1億美元

熱門新聞

現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。（ingimage）

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

2022-01-06 18:34
男子假裝要餵奶奶吃西瓜結果自己獨吞，被一旁的黃金獵犬暴打。(取材自推特)

他餵奶奶吃西瓜…下秒自己吞掉 被毛孩暴打教訓

2022-01-04 21:49
密蘇里州聖路易的KSDK頻道亞裔主播蜜雪兒．李日前在節目分享傳統新年美食，也提到自己吃餃子慶元旦，卻接到一位觀眾留下「種族歧視」語音訊息，批評她此舉「很亞裔」。她將自己無言聆聽投訴的影像上傳網路後意外暴紅，網友也開始對該用法添加正面詮釋。畫面翻攝：Twitter/MichelleLiTV

影／亞裔主播分享吃餃子慶元旦遭投訴 無言回應影像暴紅

2022-01-04 05:44
美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮覺得賣「瓶裝屁」會是一個好笑的宣傳行動，可以吸引很多人的關注，於2021年11月開始銷售。不到一個月就大賺10萬美元。(取材自Instagram@stepankamatto)

1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

2022-01-06 01:27
女在-10度低溫天氣發現紙箱裡的棄嬰。(取材自nypost)

女在低溫天氣發現紙箱棄嬰 夾著一張絕望紙條

2022-01-04 22:51
龐培歐去年11月中旬出席維吉尼亞州自由大學的學位授予典禮，明顯瘦了一大圈，判若兩人。（美聯社）

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

2022-01-07 04:06

超人氣

更多 >
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
用眼過度只吃「葉黃素」不夠？ 醫師點名10大護眼食物

用眼過度只吃「葉黃素」不夠？ 醫師點名10大護眼食物
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
居家檢測大缺 民眾難尋放棄快篩 WSJ：確診絕對少算

居家檢測大缺 民眾難尋放棄快篩 WSJ：確診絕對少算
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火