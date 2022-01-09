蘋果挑戰PayPal？iPhone被看好可成為終極財務管理工具

彭博資訊Power On時事通訊撰稿記者葛曼表示，蘋果的iPhone及其生態系統有轉變為終極財務管理工具的條件。(路透)

目前有超過10億人使用iPhone追蹤管理自己的健康資訊和住家裝置，包括啟動他們的寶馬汽車。但在財務管理方面，蘋果Apple Pay雖然成為美國使用最頻繁的行動支付，Apple Card卻未造成大轟動。

為彭博資訊撰寫「Power On」時事通訊的記者葛曼（Mark Gurman）表示，憑藉與銀行的關係、消費者的信用卡和銀行帳戶數據、值得信賴和保護隱私的形象，以及能將複雜任務簡化的歷史，蘋果擁有將iPhone及其生態系統轉變為終極財務管理工具的基石。

首先，蘋果必須在美國以外地區推出它的信用卡。2019年推出的Apple Card已經三周年，蘋果令人意外地尚未擴展此一關鍵產品。

其次，Apple Card的主要功能是對購買蘋果產品提供分期付款的選擇，葛曼建議升級推出搭配奬勵更優的Apple Card+，挑戰美國運通簽帳卡American Express Platinum和摩根大通銀行信用卡Chase Sapphire Reserve。蘋果可與合作夥伴高盛集團共同確保消費者獲得合適的信貸額度，不會被隨意拒絕；同時，對更具價值的消費，提供1%、2%、或3%現金回饋。

第三，蘋果可效法PayPal，將其皮夾應用程式Wallet轉換成包羅萬象的金融體驗，包括管理和支付帳單、傳送和收受資金、處理先買後付交易，並為實體和線上零售商儲存優惠券或折扣。

第四，蘋果還可以將（僅限美國使用的）現金卡轉變成真正的借記卡，允許Apple Pay之外的用途。

有了借記卡，蘋果接下來可以推出數位優先的支票帳戶和儲蓄帳戶。高盛、美國運通和其他人都已經做此嚐試，但距離徹底變革銀行還很遙遠。葛曼認為，蘋果擅長使用者界面設計，又有深入整合金融產品的能力，能真正做到一站式的資金管理。

葛曼還說，如果蘋果能為用戶以數位方式安全儲存資金，也應該協助進行投資 。蘋果已有很棒的內建應用程式可以追踪個股，應該再與知名的證券交易公司合作，例如E*Trade或富達（Fidelity），讓用戶在應用程序內管理和追蹤他的投資。甚至像健康應用程式裡的健康提示一樣，透過文章幫助用戶了解投資。

另一個構想是：自動將Apple Card的現金回饋拿來投資，並推出零錢投資功能，以挑戰Acorns和Robinhood的未來計畫。

蘋果即將在1月27日公布本年度第1季、也就是2021年假期旺季賺了多少錢。預計該公司將公布比以往任何時候賺了更多的錢，會超過一年前的1114億美元。