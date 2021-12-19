iPhone 14 Pro傳言中的打孔螢幕誰供應？韓媒點點名

蘋果下一代智慧手機據傳將採用打孔螢幕設計。歐新社

蘋果 公司智慧手機iPhone 14 Pro預料將會在明年下半年推出，市場推測這款高階手機將採用「打孔螢幕」，也就是擺脫現在的「瀏海螢幕」設計。韓媒報導，三星 顯示器公司、樂金顯示器和中國大陸面板業者京東方（BOE）目前正向蘋果供應面板，而這三家企業對上述預測有不同的反應。

BusinessKorea報導，三星顯示器目前百分百供應iPhone 13 Pro的OLED面板。此外，自家的打孔設計OLED面板已經被用於三星電子自家的智慧手機。根據市場專家說法，三星顯示器基於其經驗，將能夠繼續在新的iPhone的面板供應獨霸。

儘管樂金顯示器公司目前沒有供應打孔螢幕，但表示打孔面板製造對該公司來說輕而易舉。目前樂金顯示器與蘋果的主要合作關係是iPhone Pro機款的LTPO TFT技術。

京東方擁有打孔螢幕的開發和製造記錄。然而，其OLED技術不如南韓面板廠。京東方也在蘋果要求下致力於發展LTPO TFT OLED面板，然而最快要到2023年才會量產，這代表向蘋果的面板供應短期內可能仍侷限在非Pro的機款。