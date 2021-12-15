我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約大學、復敦大學等 要求全員接種補強針 防Omicron

一洲焦點／Omicron衝擊、福斯主播捲入國會山莊暴動案

手機一周都不充電？三星和IBM發表新晶片技術的企圖心

編譯林奇賢／綜合外電
三星和IBM發表新的半導體設計架構，藉此突破先進製程瓶頸。路透
三星和IBM發表新的半導體設計架構，藉此突破先進製程瓶頸。路透

三星IBM日前共同發表他們最新的半導體設計架構，讓晶片上的電晶體以垂直的方式堆疊，藉此提高電晶體密度，進而提升晶片效能和降低功耗，甚至可望讓手機電池續航力長達一周。

科技網站The Verge報導，這種名為「垂直傳輸場效應電晶體」（VTFET）的設計架構，可望取代現今用於部分最先進晶片的鰭式場效電晶體（FinFET）架構。VTFET架構將垂直堆疊電晶體，讓電流以上下的方式流通，而非目前用於多數晶片的水平排列方式。

儘管距離VTFET架構真正用於消費性產品的晶片，還有一段時間，三星和IBM如今卻做出一些重大宣稱，例如VTFET架構的晶片，可望比FinFET架構「增加兩倍的效能、降低85%的功耗」。

這兩家公司指出，透過在晶片堆疊更多電晶體，VTFET技術可望有助維持「摩爾定律」的目標，也就是隨時間推移，還能穩定增加晶片電晶體的數量。

三星和IBM另指出，這項新技術可望用於具企圖心的使用情境，因而提出一些構想，例如「手機電池續航力在不充電的情況下撐一周，而非幾天」、電力密集度較低的加密幣挖礦與資料加密，甚至用在效能更強的物聯網（IoT）裝置、太空船。

晶片 三星 IBM

上一則

快看世界／「血腥瑪麗」雞尾酒百年紀念 命名有淵源

延伸閱讀

才說「台灣不穩定」 英特爾CEO改口讚台積電「了不起」

才說「台灣不穩定」 英特爾CEO改口讚台積電「了不起」
中OPPO自研晶片亮相 台積電助攻

中OPPO自研晶片亮相 台積電助攻
OPPO險中求生 不惜砸錢開路

OPPO險中求生 不惜砸錢開路
蘋果明春推2新品 台供應鏈進補

蘋果明春推2新品 台供應鏈進補

熱門新聞

梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

2021-12-07 06:03
搭飛機時手機掉到椅子下撿不到時，要立刻通報空服員。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

2021-12-14 08:26
英國威廉王子與妻子凱特10日發布全家福聖誕卡。圖／取自The Duke and Duchess of Cambridge推特

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

2021-12-10 10:16
搜尋引擎巨頭谷歌（Google）部分員工薪資曝光，人力營運高級副總裁薪水高達65萬美元。（路透）

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

2021-12-10 23:15
密蘇里州一名婦人盜用女兒身分讀大學，讓參與調查的警方看呆。圖為示意圖。（Ingimage）

48歲婦冒用女兒身分讀大學、辦學貸 男友還以為她22歲

2021-12-09 17:51
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供)

先天運不足？ 12生肖「正能量」補運法大公開

2021-12-14 06:09

超人氣

更多 >
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難
門口留言「別被我老公看到包裹」 送貨員秒懂完美達陣

門口留言「別被我老公看到包裹」 送貨員秒懂完美達陣
2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了

2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了