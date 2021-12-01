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iPhone需求減緩 蘋果明年補足訂單落空？

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果（Apple）傳出告知供應商iPhone需求減緩。(路透)
蘋果（Apple）傳出告知供應商iPhone需求減緩。(路透)

蘋果公司先前受到全球供應短缺影響，如今卻面臨另一個問題：需求減緩。

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果公司已經告知零件供應商iPhone 13系列機款的需求轉弱，顯示一些消費者決定不再嘗試購買這款遭遇缺貨、難以買到的產品。

彭博先前已經報導，蘋果因缺料因素，已將今年iPhone 13產量目標調降多達1,000萬支，原先的目標是生產9,000萬支。蘋果原先寄望在明年補足這些產量，主要是預期零件供應狀況好轉。然而，根據知情人士透露，蘋果公司現在告知供應商，那些訂單可能不會實現。

蘋果公司目前仍邁向創紀錄的年終旺季，分析師預期在今年最後一季，蘋果公司營收將增加6%至1,179億美元，但將不會是蘋果產品賣到爆表的一季，因為缺貨和產品出貨延後已讓許多消費者大感挫折。再加上通膨升溫和Omicron變種病毒現蹤，讓擔憂疫情的消費者可能延後一些購買行動。

彭博資訊報導說，這可能代表消費者乾脆捨棄購買iPhone 13，等著明年升級款出爐。目前iPhone 13標準款價格從799美元起、iPhone 13 Pro則從999美元起，但這系列被視為僅比iPhone 12小幅度升級。市場預期2022年版的新款iPhone會有更大幅度升級，這讓消費者有理由等待。

蘋果公司不願對上述消息置評。

另一方面，iPhone 13目前已不像先前一度那麼難以買到。在美國的消費者曾經要等上一個月才能收到高價的iPhone 13 Pro到貨，但現在等待到貨時間已縮減至兩周或不到兩周。

蘋果 iPhone 營收

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