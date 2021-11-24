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蘋果推「自助維修計畫」庫克：若你擅長就自己動手吧

編譯洪啟原／綜合外電
蘋果執行長庫克樂觀看待即將登場的自助維修計畫，認為對擅長維修的技術人員或果粉來說，這是理想選擇。(美聯社)
蘋果執行長庫克樂觀看待即將登場的自助維修計畫，認為對擅長維修的技術人員或果粉來說，這是理想選擇。(美聯社)

蘋果執行長庫克樂觀看待即將登場的自助維修計畫，認為對擅長維修的技術人員或果粉來說，這是理想選擇。

這項計畫預計2022年問世，將開放果粉購買原廠零件和相關工具，用於iPhone 12和iPhone 13的一般維修。

庫克出席洛杉磯蘋果零售門市The Grove搬遷開幕儀式時接受記者採訪，對這項自助維修畫和其他領域發表看法。他說：「我們知道有些民眾想自己動手維修，而且是受過專業訓練的人。你可以把他們當成科技雜誌『大眾機械』的讀者，我們喜歡這群人，且畢生都聚焦在他們身上。」

庫克表示，提供維修手冊和相關零件讓一般民眾自助維修，這個感覺非常棒。他也說，如果民眾不方便自助維修，就交給蘋果維修中心。庫克說：「如果你是擅長維修的人，就動手自己修吧。」

庫克也向記者表示，他對假期購物季感到最興奮的事情，就是蘋果已備妥有史以來最棒的系列產品，雖沒明確指出哪些產品，但他說：「每個產品我都喜愛有加，就像問父母最疼哪個小孩一樣。」

記者問庫克說，人類和科技的關係在新冠疫情期間有何轉變，庫克認為，科技在「我們日常生活的重要性大幅提升，幫助我們與他人和工作這兩方面保持聯繫。」

庫克樂觀地認為，新冠疫情即將終結，但整個社會在疫情過後將採用混合式辦公，從遠距工作中吸取寶貴經驗。

庫克 蘋果 疫情

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