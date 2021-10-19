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Google發表新手機Pixel 6 官網斷線5小時被預購塞爆？

編譯葉亭均／綜合外電
Google發表新智慧手機Pixel 6。（取材自Google Store網站）
Google發表新智慧手機Pixel 6。（取材自Google Store網站）

Google在19日推出最新款旗艦手機Pixel 6和Pixel 6 Pro，押注其搭載自研系統處理器和新版安卓（Android）作業系統能夠吸引蘋果iPhone的用戶變心。不過，Google的商店官網也出現可能被塞爆的斷線情況，讓嘗試預購的消費者踢鐵板。

Pixel 6和6 Pro在尺寸、記憶體和相機規格方面僅稍有差異，但兩款手機都靠Google耗費四年自行研發的Tensor系統單晶片運作。Tensor能優化Google在影像處理和人工智慧（AI）方面的強項，有助達到更快、更精確的語音辨識與更佳的續航力。

雖然Google的安卓是稱霸全球的智慧手機作業系統，但Google手機市占率卻很小，該公司現在試圖靠著自家處理器脫穎而出，加入蘋果採用自研處理器晶片的行列。

除了Tensor之外，Google的新手機還搭載該公司的Titan M2 安全晶片執行密碼保護、加密和應用程式（app）上安全交易等操作。

至於最新版作業軟體Android 12號稱是史上最大設計調整，主打利用色塊和重新設計的手機小工具來打造個人化，當app在使用手機的麥克風或相機時，也會出現隱私指標訊號。

6.4吋的Pixel 6定價為599美元，6.7吋的Pixel 6 Pro則為899美元，兩款手機都從10月28日起出貨。其中，Pixel 6 Pro將記憶體容量從8GB升級至12GB，包含額外的4倍變焦鏡頭與更大的電池，而且有自動適應的螢幕更新率，就像iPhone 13一樣，在快速動態螢幕畫面時，螢幕更新率會達120 Hz，但也能降到10 Hz來保留電池續航力。

隨著蘋果最新iPhone今年推出「Cinematic mode」電影級影片拍攝模式，Google新機也推出創意影像附加功能，新增長曝攝影功能，例如車輛通過十字路口時，影像會將這些移動物品模糊，也新增動態模式，讓移動中的物品有清晰影像，但將背景模糊化。

在Google讓新手機亮相的同時，Google Store網站也出現斷線情況，消費者試圖立即預購新機的行動面臨阻礙。網站斷線、畫面遲緩或出現錯誤訊息，情況延續長達約五小時才被修復。

Google發言人透過聲明說：「Google Store暫時斷線，現在恢復了。我們對於造成不便致歉。」

目前尚不清楚Google Store斷線是購機需求比預期其境，或是出現預料之外的漏洞錯誤。

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