Google將推新手機Pixel 6 傳產量加倍、也採自研晶片

Google定19日發表Pixel 6新款智慧手機。 中央社／Google提供

日經亞洲報導，Google 已要求供應商生產逾700萬支的新款智慧手機 Pixel 6，這是Google去年整體手機出貨量的兩倍。日經說， Google定下這個目標，是要把握承接華為手機市場的機會，也看好新冠疫情後需求復甦。

Google預定在台灣 時間10月20日凌晨1點（美東時間10月19日下午1點），於線上發表新一代旗艦智慧手機Pixel 6。

消息人士對日經說，Google意圖將自己定位成為唯一生產安卓系統（Android）手機的美國廠商。據了解，它也要求供應商將今年春季發表的平價款Pixel 5A手機產量，提高到500多萬支。去年Google整體手機出貨量只有370萬支，因為新冠疫情重創銷售。

過去幾年Google在硬體上的一直懷抱雄心，2018年收購台灣HTC智慧手機的一部分，並接收當時約2,000位智慧手機研發人員，日經說，現在Google在台灣的硬體團隊人力已擴充到4,000人，是美國本土以外最大的硬體研發基地。

Google對即將亮相的Pixel 6最新旗艦手機寄予厚望，主要是這款新機首次採用自家開發的行動處理器Tensor，力求在激烈的競爭中脫穎而出。消息人士透露，Tensor是三星電子利用5奈米製程生產。

兩個消息來源透露，智慧手機之外，Google也正在全力設計新一代的筆記型電腦Pixelbook，該筆電系列操作系統為ChromeOS。Google也正在開發電腦晶片，期望最終能驅動其Chromebook筆電。

Pixel 6原本計劃改到越南北部生產，但因越南爆發疫情受阻，現在仍會在中國大陸生產，Pixel 5A則是已經在越南生產。

調研公司IDC科技分析師Joey Yen認為，Google在西方市場應該能有不錯的市場機會，例如美國與歐洲，因為這些地區對資料隱私比較敏感，較在意電子裝置涉及的國家安全問題。