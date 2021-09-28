iPhone 13耐摔測試 高處丟水泥地 第3次相機鏡頭就壞

蘋果執行長庫克，14日在發表會上親自介紹iPhone 13 Pro的先進攝影系統。(歐新社)

專攻蘋果新聞的AppleInsider網站報導，產物保險 商Allstate Protection Plans以科學之名對iPhone 進行一系列耐摔測試，新上市的iPhone 13也不例外。Allstate最近測試後的結論是，iPhone 13、13 Pro與iPhone 12、12 Pro的耐摔程度不分軒輊。

Allstate採用了一套前後一貫的「掉在水泥人行道摔法」，以便比較。這次iPhone 13也是由6呎高（約183公分）面向下摔落時，第一次沒事，第二次螢幕邊緣裂傷，撞擊點鋁框明顯磨擦。比較重的iPhone 13 Pro第一次摔，螢幕就裂很大。

背面向下的摔落測試則是發現，iPhone 13摔前兩次沒事，第三次相機鏡頭與邊緣受損。iPhone 13 Pro第一次摔，鏡頭和玻璃就碎裂。

Allstate今年加做加上保護套的iPhone耐摔情況。有趣的是，iPhone 13只耐兩次摔，第三次相機鏡頭就損壞，但iPhone 13 Pro反而連三次摔都沒事。

AppleInsider說，測試得出13與12的耐摔程度相當，並不意外，因為iPhone今年新機與去年比較，外型大致沒有改變。Allstate的測試其實戲劇性大於科學性，畢竟日常真正使用時，手機 掉落情境會有各種變數，像是高度、角度、掉落撞擊表面的材質等等。總之，買個設計妥當的保護套，可以降低需要花大錢送修的風險。