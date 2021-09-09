蘋果iPhone 14設計提早曝光？有iPhone 4影子

普瑟澤披露下一代手機iPhone 14的設計。(取材自Front Page Tech)

在蘋果 公司發表iPhone 13系列新機前夕，爆料達人普瑟澤（Jon Prosser）披露下一代手機 iPhone 14的設計，預料iPhone 14將捨棄「瀏海」、後置鏡頭突出設計，且音量鍵神似iPhone 4。

科技網站Front Page Tech報導，普瑟澤提供的渲染圖顯示，iPhone 14外觀與iPhone 13類似，螢幕上方沒有「瀏海」，前置鏡頭呈孔狀設計，後鏡頭模組也不再凸起。

普瑟澤表示，他只看到iPhone 14 Pro Max的圖片，因此不清楚蘋果為這些新設計採用哪些科技。

iPhone 14的其他新設計包括類似iPhone 4的圓形音量鍵、夾層玻璃設計，使iPhone 14看起來像具未來感的iPhone 4。

天風證券分析師郭明錤曾表示， 預定2022年推出的iPhone將搭載4800萬畫素的鏡頭，並支援8K影像。

蘋果將於美西時間9月14日上午10時（台灣時間15日凌晨1時）舉行新品發表會，屆時將依慣例發表2021年新款手機，預期包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max。