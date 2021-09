蘋果邀請函AR彩蛋 Logo藏風景 果粉能問Siri「這件事」

蘋果公司在7日發出媒體邀請函。(截自蘋果官網)

蘋果 公司在7日發出媒體邀請函,預告備受市場期待的秋季新品發表會將在14日舉行。蘋果同時也給粉絲一個小驚喜,在邀請函網頁中藏有擴增實境(AR)彩蛋,只要打開手機 點選就能玩,內容物是可透過蘋果Logo見到加州風景。

使用蘋果iPhone 手機或是iPad平板電腦,打開蘋果官網上的活動預告網頁(https://www.apple.com/apple-events/),使用者能點選邀請函上的蘋果Logo,就能進入AR瀏覽功能。

進入AR瀏覽功能後,可移動手機等裝置,螢幕接著就會跳出一個大大的蘋果Logo靜態圖像,但若將視線看透圖像,就能看到加州風景,還能左右環顧。接著9月14日的日期就會出現。

目前市場預期蘋果將在這場秋季活動中,發表iPhone 13和Apple Watch Series 7。

另外,果粉也能問問iPhone語音助理Siri,9月14日將發表什麼新品。在美國,Siri則會回答「You can't hurry love. No, you'll just have to wait.」這顯然是引用1966年女團至上女聲三重唱的經典歌曲「You Can't Hurry Love」歌詞。

至於在台灣,Siri會回答「你不能催還沒出來的消息,再等一下吧」。