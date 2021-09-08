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蘋果邀請函AR彩蛋 Logo藏風景 果粉能問Siri「這件事」

編譯葉亭均／綜合報導
蘋果公司在7日發出媒體邀請函。（截自蘋果官網）
蘋果公司在7日發出媒體邀請函。（截自蘋果官網）

蘋果公司在7日發出媒體邀請函，預告備受市場期待的秋季新品發表會將在14日舉行。蘋果同時也給粉絲一個小驚喜，在邀請函網頁中藏有擴增實境（AR）彩蛋，只要打開手機點選就能玩，內容物是可透過蘋果Logo見到加州風景。

使用蘋果iPhone手機或是iPad平板電腦，打開蘋果官網上的活動預告網頁（https://www.apple.com/apple-events/），使用者能點選邀請函上的蘋果Logo，就能進入AR瀏覽功能。

進入AR瀏覽功能後，可移動手機等裝置，螢幕接著就會跳出一個大大的蘋果Logo靜態圖像，但若將視線看透圖像，就能看到加州風景，還能左右環顧。接著9月14日的日期就會出現。

目前市場預期蘋果將在這場秋季活動中，發表iPhone 13和Apple Watch Series 7。

另外，果粉也能問問iPhone語音助理Siri，9月14日將發表什麼新品。在美國，Siri則會回答「You can't hurry love. No, you'll just have to wait.」這顯然是引用1966年女團至上女聲三重唱的經典歌曲「You Can't Hurry Love」歌詞。

至於在台灣，Siri會回答「你不能催還沒出來的消息，再等一下吧」。

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