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iPhone 13來了？被爆9‧17開賣 共4款機型曝光

編譯中心／綜合報導
中國有電商搶先預告，iPhone 13將在9月17日正式發售。（取材自推特）
中國有電商搶先預告，iPhone 13將在9月17日正式發售。（取材自推特）

許多果粉們引頸期盼的iPhone 13系列機種終於要登場，日前有媒體指出，蘋果公司預計將於9月中旬舉辦線上發表會，皆未獲證實，然而中國竟有電商搶先預告，iPhone 13將在9月17日正式發售，且共有4種機型，和先前報導引據投資報告，認為可能將在9月第3周、也就是17日登場的猜測不謀而合，引起外界關注。

中國媒體「IT之家」引述社群博主爆料，當地某電商平台偷跑，在其新品發售專區放上蘋果iPhone 13系列機種，包括iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max都將於9月17日開賣，該電商也放上AirPods 3商品，預告將在9月30日正式發售。

報導引述供應鏈透露，新iPhone 13 Pro系列採用A15處理器，由台積電獨家代工，今年8至12月台積電大約會生產超過1億顆A15處理器，換言之，蘋果初期新iPhone 13系列備貨量有望超過1億台，比先前樂觀預估的9500萬支還多出超過5%。

蘋果匯報導指出，此次iPhone 13將全系配備「小瀏海」顯示屏幕，也是蘋果四年來首次將瀏海區域縮小，將帶來更大的屏佔比，視覺效果有效提升，屏幕尺寸則依然維持前代的5.4／6.1／6.7吋三種。

另外，新增配色也將是iPhone 13外觀的一大亮點。iPhone 13系列除保持傳統黑白兩配色外，預測可能將新增兩款「日落金」、「玫瑰金」配色，雖說是新增配色，但這兩種顏色在此前的iPhone中都曾出現過相似色，加上供應鏈方面的證實，可能性非常大。

蘋果將在9月發表新款iPhone 13系列手機，有望再次刷新最貴iPhone紀錄...
蘋果將在9月發表新款iPhone 13系列手機，有望再次刷新最貴iPhone紀錄。圖為蘋果執行長庫克。（歐新社）

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