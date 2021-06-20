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手機快速充電免花錢 實測打開「這功能」省44分鐘

編譯中心／綜合報導
日本電視節目測試，手機充電若開啟飛航模式，能更快把電充滿。 （示意圖／取材自Ingimage）
日本電視節目測試，手機充電若開啟飛航模式，能更快把電充滿。 （示意圖／取材自Ingimage）

自從智慧型手機普及以來，很多事只要手指滑一滑就能搞定，因此現代人幾乎離不開手機。由於手機使用時間越來越長，電池容量越做越大，充電也更加耗時，有沒有辦法加快充電速度呢？日本電視節目以實驗證明，只要善用「飛航模式」，就可省下約四分之一的充電時間。

手機使用時間越長，充電也越頻繁，想要提高充電效率其實不難，日本富士電視台的帶狀節目「NONSTOP」就提供了一招──在充電前按下「飛航模式」，就能大大縮短充飽電的時間。

節目以工作人員3月前新買的iPhone 12來實際測試，在電力剩下30%的情況下，以相同的電力來源在晚上把電充到100%，一般要花2小時42分鐘，但若是設定為飛航模式，則僅需要1小時58分鐘，亦即足足節省了44分鐘之多。

根據電信公司的說法，即使充電時不操作手機，也會因為手機自動搜尋基地台來傳輸資料等緣故，導致電力消耗，而開啟飛航模式時，則會停止傳輸資料，在此狀態下充電，所需時間當然會比較少。

「飛航模式」除了能節電，還有其他好處。由於該模式切斷手機與基地台的聯繫，因此手機釋放出的輻射會大幅減少，台灣衛福部就建議晚上睡覺時若不想把手機關機，可設為飛航模式，降低輻射對人體的危害。另外，若在飛航模式中臨時想上網，也只要手動打開WIFI即可。

智慧型手機 日本 iPhone

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